Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"

Де можна було побачити голу жінку в ранні дев’яності? Під матрацом ліжка, на горищі, на дні коробок з різним непотребом. Словом, там, де ховали першу еротичну пресу з еротичними публікаціями. "Пан плюс пані" – саме так називалася перша українська газета про це. Її зачитували до дірок, а дехто і до мозолів.

Важко повірити, але секс Україні надрукувала цнотлива й консервативна Галичина. Місто народження газети "Пан плюс пані" – Тернопіль.

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"У 39-ому році у Тернополі існувало 30 офіційно зареєстрованих борделів. За ними спостерігала поліція, медики, (борделі – 24 канал) платили податки", – розповів головний редактор "Пан + Пані" (1993-1996 роки) Володимир Андріїшин.

Сексуальна обстановка у ранні 90-ті була критичною. Сексу все ще не було, але люди вже хотіли.

В СРСР багато чого не було – сексу, ковбаси. Але з-під прилавку "по блату" можна було отримати і те, і інше,

– сказав головний редактор "Пан + Пані" (1996-1998 роки) Вадим Дишкант.

У Тернополі у 1992 році вирішили секс людям дати, за доброю радянською традицією, загорнувши його в газету. Порядну політичну газету "Заповіт" вирішили закрити і на її руїнах створили нове видання "Пан + Пані".

Як наслідок – шалені тиражі і всенародна популярність. Посіяне еротичне зерно швидко проросло навіть за межами України.

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