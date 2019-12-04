Выдворение российских дипломатов из Германии: Меркель впервые прокомментировала скандал

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выдворение из Германии российских дипломатов вопросом двусторонних отношений между РФ и ФРГ. Она сказала, что этот скандал повлияет на ход саммита "нормандской четверки" в Париже.

Ангела Меркель заявила, что хочет обсудить выдворение российских дипломатов из ФРГ с Владимиром Путиным во время нормандской встречи.

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Я увижусь с российским президентом на следующей неделе и сообщу все ему,

– сказала канцлер ФРГ.

Она также добавила, что уже обсудила этот вопрос с партнерами по НАТО.

Что известно о скандале с выдворением российских дипломатов из Германии

Сегодня правительство Германии объявило двух сотрудников посольства России персонами нон-грата. Все из-за их связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира грузинского происхождения Зелимхана Хангошвили. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.

Немецкие СМИ уже сравнивают скандал с отравлением Скрипалей в Великобритании.

Прокуратура ФРГ установила, что убийство было совершено по заказу российской или чеченской власти. Отметим, что по информации немецких СМИ, оба дипломата, работавших в российском посольстве в Берлине, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб.

Американские издания сообщают, что правительство Германии может ввести новые санкции против России.

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Коротко о громком убийстве чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Tiergarten в центре Берлина 23 августа.



Убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине / nordkurier.de

Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Вероятного убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря показаниям свидетелей. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.



Зелимхан Хангошвили​ / svoboda.org