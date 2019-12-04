Видворення російських дипломатів з Німеччини: Меркель вперше прокоментувала скандал

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала видворення з Німеччини російських дипломатів питанням двосторонніх відносин між РФ і ФРН. Вона заперечила, що цей скандал вплине на хід саміту "нормандської четвірки" у Парижі.

Ангела Меркель заявила, що хоче обговорити видворення російських дипломатів з ФРН з Володимиром Путіним під час нормандської зустрічі.

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Я побачусь з російським президентом на наступному тижні і повідомлю все йому,

– сказала канцлерка ФРН.

Вона також додала, що вже обговорила це питання з партнерами по НАТО.

Що відомо про скандал із видворенням російських дипломатів з Німеччини

Сьогодні уряд Німеччини оголосив двох співробітників посольства Росії персонами нон-грата. Усе через їхній зв'язок з убивством в Берліні колишнього чеченського польового командира грузинського походження Зелімхана Хангошвілі. Тепер вони повинні покинути Німеччину протягом семи днів.

Німецькі ЗМІ вже порівнюють скандал із отруєнням Скрипалів у Великій Британії.

Прокуратура ФРН встановила, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади. Відзначимо, що за інформацією німецьких ЗМІ, обидва дипломати, які працювали в російському посольстві в Берліні, насправді є співробітниками російських спецслужб.

Американські видання повідомляють, що уряд Німеччини може ввести нові санкції проти Росії.

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Коротко про гучне вбивство чеченця у Берліні

Зелімхан Хангошвілі був застрелений у берлінському парку Tiergarten у центрі Берліна 23 серпня.



Вбивство Зелімхана Хангошвілі у Берліні / nordkurier.de

Він був польовим командиром під час другої чеченської війни. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах.

Ймовірного вбивцю Хангошвілі затримали в Берліні в той же день завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.



Зелімхан Хангошвілі / svoboda.org