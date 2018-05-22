Выпуск новостей за 14:00: Отравление школьников в Харькове. Войска Асада освободили Дамаск
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 14:00 – в харьковской школе №3 три десятка детей отравились перцовым газом, пятнадцать – госпитализировали. Войска Башара Асада, которого поддерживает Россия, полностью освободили Дамаск от исламистов.
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Источник: 24 Канал
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