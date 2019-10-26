Выпуск новостей за 17:00: Обстрелы на фронте. Перестрелка в Харькове
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 17:00 – на Донбассе российские снайперы точечно обстреливают всю линию фронта. Раненого во время перестрелки в Харькове прооперировали – угрозы жизни нет.
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