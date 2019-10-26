Выпуск новостей за 17:00: Обстрелы на фронте. Перестрелка в Харькове

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 17:00 – на Донбассе российские снайперы точечно обстреливают всю линию фронта. Раненого во время перестрелки в Харькове прооперировали – угрозы жизни нет.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Золотое-4 на Донбассе, возле которого должно стартовать разведение войск. Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад. В школе Чернигова массовое заражение гепатитом – заболели 12 учеников и работница столовой.