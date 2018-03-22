Выпуск новостей за 19:00: Снятие неприкосновенности с Савченко. Смерть на уроке
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 19:00 – депутаты таки лишили Надежду Савченко ее депутатской привилегии. А также позволили привлечь ее к уголовной ответственности, задержать и арестовать. В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры.
Также в выпуске:
С кого еще депутаты сняли неприкосновенность, кроме Савченко.
Как снимали неприкосновенность с Надежды Савченко – в интервью 24 Каналу рассказал политический обозреватель и журналист Милан Лелич.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии