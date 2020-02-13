Нормандский формат: какова главная проблема дальнейших переговоров

Россия своими заявлениями об угрозе срыва встречи в нормандском формате хочет надавить на Украину по поводу выборов в ОРДЛО. На условиях Кремля, конечно. И в прямых переговоров Киева с оккупационными администрациями. Впрочем, Путин заинтересован во встрече.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

Читайте так же: Встретится ли Зеленский с Путиным до нормандской встречи: ответ Ермака

Очевидно, встреча в нормандском формате состоится весной. Потому что Кремль хочет проведения местных выборов в ОРДЛО. Очередные местные выборы в Украине запланированы на октябрь. Времени мало. И Путин захочет использовать эту возможность. Надо достигать какого-то компромиссного варианта,

– отмечает Сергей Постоловский.

Эксперт подчеркивает: в Украине понимают, что если провести выборы в ОРДЛО при условии присутствия российских войск, бандформирований, без контроля за границей со стороны Украины, то результаты будут еще с лучшим "результатом", чем когда-то при Сталине в СССР.

Интересно: Война на Донбассе и приоритеты в работе ОП: главные тезисы из первого брифинга Ермака

В то же время, считает политолог, для Украины оптимальный вариант – похоронить минские договоренности. Настаивать на том, что Россия не выполняет свои обязательства. Ведь с 1 января 2020 года на фронте уже погибли 12 украинских бойцов – после договоренностей в Париже о прекращении огня.

Хотя, по словам Постоловского, Россия может все сорвать и подождать, чем все закончится.

Кремль может так все подать, что встреча в нормандском формате сорвалась из-за Украины. И таким образом ухудшить наши отношения с Германией и Францией. Такой сценарий выгоден России,

– говорит Постоловский.

Но даже если встреча состоится, то мало надежд, что будут сохранены и защищены украинские национальные интересы. Или же снова переговоры ничем не закончатся. Проблема в том, подчеркивает политолог, что или мы выполняем условия России, или и дальше продолжается перманентный конфликт на Донбассе. И в этом вина именно Европы, которая абсолютно ничего не делает.

Что известно о нормандском формате

Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе пока под угрозой срыва. В России объясняют, что с "парижского пакета" выполнено якобы только одно требование – обмен пленными.

Позиция Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате. Так, подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.

Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.



О чем договорились на нормандской встречи / Инфографика 24 канала