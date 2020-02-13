Нормандский формат: какова главная проблема дальнейших переговоров
Россия своими заявлениями об угрозе срыва встречи в нормандском формате хочет надавить на Украину по поводу выборов в ОРДЛО. На условиях Кремля, конечно. И в прямых переговоров Киева с оккупационными администрациями. Впрочем, Путин заинтересован во встрече.
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.
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Очевидно, встреча в нормандском формате состоится весной. Потому что Кремль хочет проведения местных выборов в ОРДЛО. Очередные местные выборы в Украине запланированы на октябрь. Времени мало. И Путин захочет использовать эту возможность. Надо достигать какого-то компромиссного варианта,
– отмечает Сергей Постоловский.
Эксперт подчеркивает: в Украине понимают, что если провести выборы в ОРДЛО при условии присутствия российских войск, бандформирований, без контроля за границей со стороны Украины, то результаты будут еще с лучшим "результатом", чем когда-то при Сталине в СССР.
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В то же время, считает политолог, для Украины оптимальный вариант – похоронить минские договоренности. Настаивать на том, что Россия не выполняет свои обязательства. Ведь с 1 января 2020 года на фронте уже погибли 12 украинских бойцов – после договоренностей в Париже о прекращении огня.
Хотя, по словам Постоловского, Россия может все сорвать и подождать, чем все закончится.
Кремль может так все подать, что встреча в нормандском формате сорвалась из-за Украины. И таким образом ухудшить наши отношения с Германией и Францией. Такой сценарий выгоден России,
– говорит Постоловский.
Но даже если встреча состоится, то мало надежд, что будут сохранены и защищены украинские национальные интересы. Или же снова переговоры ничем не закончатся. Проблема в том, подчеркивает политолог, что или мы выполняем условия России, или и дальше продолжается перманентный конфликт на Донбассе. И в этом вина именно Европы, которая абсолютно ничего не делает.
Что известно о нормандском формате
Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.
Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе пока под угрозой срыва. В России объясняют, что с "парижского пакета" выполнено якобы только одно требование – обмен пленными.
Позиция Украины
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате. Так, подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.
- Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.
О чем договорились на нормандской встречи / Инфографика 24 канала