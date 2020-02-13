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      Нормандский формат: какова главная проблема дальнейших переговоров

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      Из-за пассивности Европы Россия продолжает войну против Украины / gettyimages.com

      Россия своими заявлениями об угрозе срыва встречи в нормандском формате хочет надавить на Украину по поводу выборов в ОРДЛО. На условиях Кремля, конечно. И в прямых переговоров Киева с оккупационными администрациями. Впрочем, Путин заинтересован во встрече.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Очевидно, встреча в нормандском формате состоится весной. Потому что Кремль хочет проведения местных выборов в ОРДЛО. Очередные местные выборы в Украине запланированы на октябрь. Времени мало. И Путин захочет использовать эту возможность. Надо достигать какого-то компромиссного варианта,
      – отмечает Сергей Постоловский.

      Эксперт подчеркивает: в Украине понимают, что если провести выборы в ОРДЛО при условии присутствия российских войск, бандформирований, без контроля за границей со стороны Украины, то результаты будут еще с лучшим "результатом", чем когда-то при Сталине в СССР.

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      В то же время, считает политолог, для Украины оптимальный вариант – похоронить минские договоренности. Настаивать на том, что Россия не выполняет свои обязательства. Ведь с 1 января 2020 года на фронте уже погибли 12 украинских бойцов – после договоренностей в Париже о прекращении огня.

      Хотя, по словам Постоловского, Россия может все сорвать и подождать, чем все закончится.

      Кремль может так все подать, что встреча в нормандском формате сорвалась из-за Украины. И таким образом ухудшить наши отношения с Германией и Францией. Такой сценарий выгоден России,
      – говорит Постоловский.

      Но даже если встреча состоится, то мало надежд, что будут сохранены и защищены украинские национальные интересы. Или же снова переговоры ничем не закончатся. Проблема в том, подчеркивает политолог, что или мы выполняем условия России, или и дальше продолжается перманентный конфликт на Донбассе. И в этом вина именно Европы, которая абсолютно ничего не делает.

      Что известно о нормандском формате

      Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

      Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

      Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что запланированный на апрель саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе пока под угрозой срыва. В России объясняют, что с "парижского пакета" выполнено якобы только одно требование – обмен пленными.

      Позиция Украины

      • Глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате. Так, подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.
      • Кроме того, Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Следует заметить, что в "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.

      нормандський формат
      О чем договорились на нормандской встречи / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Теракт в Минске Ангела Меркель Эммануэль Макрон Нормандский формат
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