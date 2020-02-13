Нормандський формат: яка головна проблема подальших переговорів

Росія своїми заявами про загрозу зриву зустрічі у нормандському форматі хоче натиснути на Україну з приводу виборів в ОРДЛО. На умовах Кремля, звичайно. І щодо прямих перемовин Києва з окупаційними адміністраціями. Утім, Путін зацікавлений у зустрічі.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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Вочевидь, зустріч у нормандському форматі відбудеться навесні. Тому що Кремль хоче проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на жовтень. Часу обмаль. І Путін захоче використати цю можливість. Треба досягати якогось компромісного варіанту,

– зазначає Сергій Постоловський.

Експерт наголошує: в Україні розуміють: якщо провести вибори в ОРДЛО за умови присутності російських військ, бандформувань, без контролю за кордоном з боку України, то результати будуть ще з кращим "результатом, ніж колись при Сталіні в СРСР".

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Водночас, вважає політолог, для України оптимальний варіант – поховати мінські домовленості. Наполягати на тому, що Росія не виконує свої зобов’язання. Адже з 1 січня 2020 року на фронті вже загинуло 12 українських бійців – після домовленостей у Парижі про припинення вогню.

Хоча, за словами Постоловського, Росія може все зірвати і почекати, чим усе закінчиться.

Кремль може так усе подати, що зустріч у нормандському формат зірвалася через Україну. І таким чином погіршити наші відносини з Німеччиною і Францією. Такий сценарій вигідний Росії,

– говорить Постоловський.

Але навіть, якщо зустріч відбудеться, то мало сподівань, що будуть збережені та захищені українські національні інтереси. Або ж знову переговори нічим не закінчаться. Проблема в тому, підкреслює політолог, що або ми виконуємо умови Росії, або і далі продовжується перманентний конфлікт на Донбасі. І в цьому провина саме Європи, яка абсолютно нічого не робить.

Що відомо про нормандський формат

Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення.

Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що запланований на квітень саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі наразі під загрозою зриву. У Росії пояснюють, що з "паризького пакета" виконана нібито лише одна вимога – обмін полоненими.

Позиція України

Глава МЗС України Вадим Пристайко не бачить жодної підготовки до зустрічі лідерів у нормандському форматі. Так, підготовка до саміту у грудні тривала півроку, а зараз за два місяці до запланованої зустрічі немає нічого підготовленого.

Окрім того, Вадим Пристайко поки не отримував запрошення на зустріч глав МЗС країн нормандського формату, яку планують провести на полях Мюнхенської безпекової конференції. Слід зауважити, що до "четвірки" входять представники таких країн: Німеччини, Франції, Росії та України.



Про що домовилися на нормандській зустрічі / Інфографіка 24 каналу