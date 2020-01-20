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      Каков средний размер пенсии в Украине

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      Каков средний размер пенсии в Украине / globalimages.ua

      По состоянию на 1 января 2020 год средний размер пенсий в Украине составляет 3082,98 гривен.

      Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсий и количестве пенсионеров в Фейсбуке.

      К теме: Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете

      Сейчас в Украине насчитывается 11,3 миллиона пенсионеров.

      Заметим, что за 2019 год средняя пенсия выросла на 437,32 гривен или на 16,5%.

      Какова минимальная пенсия в 2020 году

      В 2020 году размер минимальных пенсий будет увеличиваться, поскольку с 1 декабря увеличивается размер прожиточного минимума. Правда, расти выплаты будут весьма медленно: увеличение составит 74 гривны. Таким образом после пересчета пенсионеры будут получать 1638 гривен вместо 1564 гривен.

      Интересно: Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость

      Следующий перерасчет минимальных пенсий запланирован на 1 июля, выплаты возрастут до 1712 гривен, затем на 1 декабря 2020 – сумма увеличится до 1769 гривен. Больше всего  повышение пенсий ощутят те, у кого она максимальная: с 15 640 выплаты вырастут до 16 380 гривен.

      держбюджет 2020 пенсії зарплати гроші, пенсії 2020Государственный бюджет Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Пенсионный фонд Пенсия
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