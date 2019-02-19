Зачем зеркало в лифте и как оно там появилось

Трудно представить современные небоскребы, торговые центры или обычные жилые многоэтажки без лифтов.

Пассажиры, обычно, проводят в лифте очень мало времени, тогда зачем почти в каждой кабине устанавливают зеркало?

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Как зеркала появились в лифтах? Как пишет популярный социальный сервис Quora, еще в начале индустриальной эпохи в одном из первых многоэтажных центров возникла неприятная ситуация – пассажиры лифта начали жаловаться на то, что он очень медленно ездит.

Компания-владелец лифтов признала, что по техническим причинам ничего не может поделать со скоростью передвижения кабины.

К решению этой проблемы подошли с другой стороны. Внимание пассажиров, которые раздражаются из-за медленного передвижения лифта, решили сосредоточить на чем-то другом.

Чтобы люди бездумно не рассматривали стены или пол, когда пользуются лифтом, появилась идея установить внутри зеркало.

Опросы, которые провели после этого, показали, что пассажиры, которые рассматривали себя в зеркале лифта, отвечали, что он двигался быстрее, чем когда ехали в лифте без зеркал. Хотя обе кабины поднимались с одинаковой скоростью.

Польза для здоровья

Зеркала в лифтах помогают людям, страдающим клаустрофобией (страх перед ограниченным пространством). Они визуально увеличивают пространство и уменьшают тревогу, что вы попали в тесное помещение.

Лифты с зеркалами также добавляют ощущение безопасности, поскольку вы можете без лишних движений наблюдать, что делают в нем другие люди.

Хотя, наверное, многие думают, что зеркала в лифтах были придуманы специально для того, чтобы делать в них селфи:)



Многие любят делать селфи в зеркале лифта / / Instagram