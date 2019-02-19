09:34
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Навіщо дзеркало у ліфті і як воно там з’явилось

      195 Читать новость на русском
      Навіщо в ліфті дзеркало?
      Навіщо в ліфті дзеркало? / Getty images

      Важко уявити сучасні хмарочоси, торгові центри чи звичайні житлові багатоповерхівки без ліфтів.

      Пасажири, зазвичай, проводять в ліфті дуже мало часу, тоді навіщо майже у кожній кабіні встановлюють дзеркало?

      Читайте також: Іспанець у дуже вигадливий спосіб намагався здати в оренду квартиру за 1000 євро

      Як дзеркала з'явились у ліфтах? Як пише популярний соціальний сервіс Quora, ще на початку індустріальної епохи в одному з перших багатоповерхових центрів виникла неприємна ситуація – пасажири ліфта почали скаржитись на те, що він дуже повільно їздить.

      Компанія-власник ліфтів визнала, що через технічні причини нічого не може вдіяти зі швидкості пересування кабіни.

      До вирішення цієї проблеми підійшли з іншого боку. Увагу пасажирів, які дратуються через повільне пересування ліфта, вирішили зосередити на чомусь іншому.

      via GIPHY

      Аби люди бездумно не розглядали стіни чи підлогу, коли користуються ліфтом, з'явилась ідея встановити всередині дзеркало.

      Опитування, які провели після цього показали, що пасажири, які розглядали себе у дзеркалі ліфта, відповідали, що він рухався швидше, ніж коли їхали у ліфті без дзеркал. Хоча обидві кабіни підіймались з однаковою швидкістю.

      Користь для здоров'я

      Дзеркала у ліфтах неабияк допомагають людям, які страждають клаустрофобією (страх перед замкнених простором). Вони візуально збільшують простір і зменшують тривогу, що ви потрапили у тісне приміщення.

      Ліфти з дзеркалами також додають відчуття безпеки, оскільки ви можете без зайвих рухів спостерігати, що роблять у ньому інші люди.

      Хоча, напевно, багато хто думає, що дзеркала у ліфтах були вигадані спеціально для того, щоб робити у них селфі ;)

      ліфт дзеркало селфі
      Чимало людей полюбляють робити селфі у дзеркалі ліфта//Instagram

      Читайте також:
      blog_ava
      Меркель занепокоєна зростаючою агресією США щодо "Північного потоку-2"
      сьогодні
      1202
      Теги: Здоров'я Курйозні новини Психологія Новини нерухомості світу Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається
      сьогодні , 09:10 "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається
      Юлія Ліпенцева 192
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      О реформе здравоохранения в Украине должны говорить врачи, а не политики
      сьогодні , 08:39 О реформе здравоохранения в Украине должны говорить врачи, а не политики
      Андрій Доценко 180
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сьогодні , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 925
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 лютого , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 1418
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук