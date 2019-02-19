Навіщо дзеркало у ліфті і як воно там з’явилось

Важко уявити сучасні хмарочоси, торгові центри чи звичайні житлові багатоповерхівки без ліфтів.

Пасажири, зазвичай, проводять в ліфті дуже мало часу, тоді навіщо майже у кожній кабіні встановлюють дзеркало?

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Як дзеркала з'явились у ліфтах? Як пише популярний соціальний сервіс Quora, ще на початку індустріальної епохи в одному з перших багатоповерхових центрів виникла неприємна ситуація – пасажири ліфта почали скаржитись на те, що він дуже повільно їздить.

Компанія-власник ліфтів визнала, що через технічні причини нічого не може вдіяти зі швидкості пересування кабіни.

До вирішення цієї проблеми підійшли з іншого боку. Увагу пасажирів, які дратуються через повільне пересування ліфта, вирішили зосередити на чомусь іншому.

Аби люди бездумно не розглядали стіни чи підлогу, коли користуються ліфтом, з'явилась ідея встановити всередині дзеркало.

Опитування, які провели після цього показали, що пасажири, які розглядали себе у дзеркалі ліфта, відповідали, що він рухався швидше, ніж коли їхали у ліфті без дзеркал. Хоча обидві кабіни підіймались з однаковою швидкістю.

Користь для здоров'я

Дзеркала у ліфтах неабияк допомагають людям, які страждають клаустрофобією (страх перед замкнених простором). Вони візуально збільшують простір і зменшують тривогу, що ви потрапили у тісне приміщення.

Ліфти з дзеркалами також додають відчуття безпеки, оскільки ви можете без зайвих рухів спостерігати, що роблять у ньому інші люди.

Хоча, напевно, багато хто думає, що дзеркала у ліфтах були вигадані спеціально для того, щоб робити у них селфі ;)



Чимало людей полюбляють робити селфі у дзеркалі ліфта//Instagram