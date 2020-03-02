Загадочная смерть Старицкого: родных погибшего пытались "подкупить"

О загадочной гибели бизнесмена Сергея Старицкого, вероятном давлении на его родных со стороны людей Януковича и сорванный следственный эксперимент в доме, где бизнесмена нашли мертвым – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказали эксперт по деятельности правоохранительных органов Валерий Кур и журналист Денис Казанский.

Что известно о смерти Старицкого

Дом экс-министра иностранных дел Леонида Кожары расположен недалеко от столицы в коттеджном городке села Чайка. Еще две недели назад здесь живо обсуждали загадочное трагическое событие.

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По данным журналистов агентства "Информатор Киев", в ночь на месте работали правоохранители, но комментировать ситуацию на тот момент отказывались. Категорически запрещали любую съемку и люди в костюмах, которые один за другим стали появляться перед домом.

В окнах дома журналисты увидели напуганного женщину, которая бегала по комнатам и выключала свет. Позже полицейские таки сообщили, что расследуют самоубийство 56-летнего мужчины. Выстрел был якобы осуществлен из пистолета, зарегистрированного на Кожару.



Под домом Кожары в ночь на 22 февраля работали правоохранители / Фото: "Информатор Киев"

На следующий день в СМИ появилась информация, что погибшим оказался бывший председатель правления телеканала "Интер" Сергей Старицкий. О его смерти сообщили и в рекламном холдинге Atlantic Group, генеральным директором которого он был.

Его двоюродный брат Юрий Воловик на своей фейсбук-странице подтвердил гибель и призвал не верить в версию самоубийства.

В комментариях он также добавил, что по результатам экспертизы патологоанатома, Старицкий якобы был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров. Поэтому о самоубийстве речи быть не может. В тот же день полиция переквалифицировала дело на убийство.

Журналисты проекта "После всего" направили запрос в Нацполицию с просьбой прокомментировать обстоятельства происшествия и сообщить, объявлено ли уже кому-то подозрение, однако ответа до сих пор не получили.



Бывший руководитель "Интера" Сергей Старицкий

Тогда как в медиа и соцсетях начала распространяться информация, что якобы случайно или намеренно убил Старицкого сам Кожара. Поэтому сейчас дело пытаются спустить на тормозах. А родственникам убитого якобы предлагают деньги за отказ от претензий.

Похоронили Старицкого на третий день после смерти, не проводя дополнительных экспертиз тела.

Что известно о Старицком?

Он был соучредителем рекламного холдинга Atlantic Group еще в 1992 году. По информации СМИ, во время выборов 2004 года вся наружная реклама, на тот момент кандидата в президенты Виктора Януковича, проходила именно через рекламное агентство Старицкого.



Также имел дружеские отношения с Валерием Хорошковским. Дружил со студенческих лет и с Леонидом Кожарой – экс-министром иностранных дел в правительстве Азарова. В 2005-2007 годах Старицкий возглавлял правление телеканала "Интер".

В доме Кожары сорвался следственный эксперимент

Следственный эксперимент правоохранители должны были провести 2 марта, однако он сорвался в связи с отсутствием хозяев в доме, где произошло убийство. Хозяин дома – Леонид Кожара – как заявила его жена, попал в больницу.

Валерий Кур рассказал, что срыв эксперимента мог состояться с ведома правоохранительных органов. Ведь ни одно действие или противодействие ни делается – особенно в такой ситуации – без совета своих инсайдеров.

Я знаю, что там есть профессионалы. И среди экспертов, и среди оперативников. Почему только сейчас должен был быть следственный эксперимент? Почему только сейчас принимают меры? Это же было аж 21 февраля,

– подчеркнул он.

И подчеркнул, что именно поэтому видит в этом игру правоохранительных органов в частности. Он пояснил: "Судя по всему, идут определенные разговоры, "базары" на их языке. От общества пытаются поскорее избавиться. Мол, все уляжется, появятся новые преступления и тогда все утихнет. "Немножко полежи" (в больнице – 24 канал), а потом все будет хорошо ".

Денис Казанский отметил, что напрямую общался со своими источниками в правоохранительных органах и они рассказали, как это было, когда приехали к дому.



Старицкого нашли мертвым в здании бывшего министра Кожары

"Сам господин Кожара был в совершенно пьяном виде. Он не мог нормально, адекватно разговаривать. Эту версию, что якобы произошло самоубийство, выдвинула жена Кожары. Таким образом почти сразу стало понятно, что никакого суицида не было. Но при этом тело Старицкого нашли с вложенным в руку пистолетом, из которого он был застрелен. То есть становится понятно, что его не только убили, но и пытались сфальсифицировать, инсценировать самоубийство", – рассказал журналист.

О возможном давлении со стороны людей Януковича

Журналист Егор Чечеринда написал на своей фейсбук-странице, что с родителями и родственниками Старицкого стремятся договориться неизвестные лица. Они предлагают миллион долларов за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к Кожаре.

Друзі вбитого у будинку Леоніда Кожари Сергія Старицького розповідають, що на батьків та родину вбитого з різних боків... Опубліковано Єгором Чечериндою Четвер, 27 лютого 2020 р.

Он также добавил, что экс-нардепка от "Партии регионов" Татьяна Бахтеева пытается уговорить медэкспертов "не ломать судьбу" подозреваемому, ведь "Сергея все равно уже не вернуть".

Кто такая Татьяна Бахтеева?

С июля 2006 по ноябрь 2014 года Татьяна Бахтеева возглавляла Комитет по вопросам здравоохранения. Также была членом "Партии регионов". С 2014 года стала членом "Оппозиционного блока". Татьяна Бахтеева и Раиса Богатырева перед этим возглавляли соответственно комитет и министерство здравоохранения.



У них была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки лекарств. Ранее политолог Виктор Таран рассказал 24 каналу, что муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". Таким образом они закупали лекарства через Минздрав в "Стирола" на десятки миллионов гривен. При этом качество таких лекарств было очень низким.

Казанский заявил, что такие уголовные дела в Украине обычно "решаются взятками". Добавил, что недопустимо, чтобы родственников погибшего Старицкого пытались "подкупить".

Тем не менее, мы правовое государство. Поэтому родственники должны контролировать (ход дела – 24 канал). Убили человека. Нарушен закон и есть за это ответственность. Не важно, какая позиция родственников. Хотя на самом деле их мнение не изменилось. Они дальше требуют, чтобы виновных привлекли к ответственности,

– пояснил Казанский.

Он подчеркнул, что сейчас идет странное затягивание дела. Правоохранители утверждают, что проводят экспертизы. "Однако, что можно проводить, если тело уже похоронено. Насколько понимаю, все манипуляции, которые должны были сделать, уже сделали", – сказал журналист.

Что могло привести к гибели Старицкого

Валерий Кур подчеркнул, что в момент трагедии хозяин, его жена и гость выпивали. А, как правило, в состоянии алкогольного опьянения происходит кардинальное изменение личности. Также эксперт отметил, что не верит в версию о самоубийстве.

Берем неосторожность. Это когда выпившие начинаются играть тем, чем в здравом уме бы не стали. Поэтому это могло быть неосторожное поведение с оружием. Когда не знали, что пистолет заряжен,

– отметил он.

"Можно рассматривать вариант, что вдруг появилась какая-то злость. Это вполне естественно. Вспоминая что-то – разговор, перепалка. И вот здесь точно у людей "планка съезжает". Я этого не исключаю", – добавил Кур.



Денис Казанский и Валерий Кур в эфире программы "После всего"

"Они после распития, наверное, в что-то играли. Это могла быть игра с оружием. Думаю, ему не давали оружие, чтобы он им поиграл. Я уверен, что оно было в них (хозяев дома – 24 канал). Они демонстрировали его", – отметил эксперт.

Денис Казанский отметил, что могло произойти что угодно. А гадать сейчас, как именно – неблагодарное дело.

У меня, например, не лежит оружие на столе. Чтобы зашел гость, взял его и застрелился. Все понимают, что это абсурд, так не могло быть. Очевидно, что этот пистолет где-то хранился. Его мог достать только хозяин,

– убежден журналист.

Он добавил: если бы Старицкого застрелили из собственного оружия, можно было бы моделировать определенные варианты развития событий. Но если человек пришел в гости и его застрелили из оружия, находившегося в доме, за это однозначно несут ответственность хозяева.

Казанский отметил, что пистолет, особенно когда люди выпивают, должен храниться в специальном месте. А последнее, что нужно делать, когда есть алкоголь – вытаскивать оружие и проводить с ним какие-то манипуляции.

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