Загадкова смерть Старицького: рідних загиблого намагалися "підкупити"

Про загадкову загибель бізнесмена Сергія Старицького, ймовірний тиск на його рідних з боку людей Януковича та зірваний слідчий експеримент у будинку, де бізнесмена знайшли мертвим – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповіли експерт з діяльності правоохоронних органів Валерій Кур та журналіст Денис Казанський.

Що відомо про смерть Старицького

Будинок ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари розташований неподалік столиці у котеджному містечку села Чайка. Ще два тижні тому там жваво обговорювали загадкову трагічну подію.

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За даними журналістів агенції "Інформатор Київ", в ніч на 22 лютого там працювали правоохоронці, але коментувати ситуацію тоді відмовлялися. Категорично забороняли будь-яку зйомку і люди в костюмах, які один за одним почали з'являтися перед будинком.

У вікнах будинку журналісти побачили налякану жінку, яка бігала кімнатами і вимикала світло. Пізніше поліцейські таки повідомили, що розслідують самогубство 56-річного чоловіка. Постріл був начебто здійснений з пістолета, зареєстрованого на Кожару.



Під будинком Кожари в ніч на 22 лютого працювали правоохоронці / Фото: "Інформатор Київ"

Наступного дня у ЗМІ з'явилась інформація, що загиблим виявився колишній голова правління телеканалу "Інтер" Сергій Старицький. Про його смерть повідомили і у рекламному холдингу Atlantic Group, генеральним директором якого він був.

Його двоюрідний брат Юрій Воловик на своїй фейсбук-сторінці підтвердив загибель та закликав не вірити у версію самогубства.

У коментарях він також додав, що за результатами експертизи патологоанатома, Старицький начебто був застрелений у голову з відстані не менше трьох метрів. Тож про самогубство йтися не може. В той же день поліція перекваліфікувала справу на вбивство.

Журналісти проєкту "Після всього" спрямували запит до Нацполіції із проханням прокоментувати обставини події та повідомити, чи оголошено вже комусь підозру, проте відповіді й досі не отримали.



Колишній керівник "Інтера" Сергій Старицький

Тоді як у медіа та соцмережах почала поширюватися інформація, що начебто випадково чи навмисно вбив Старицького сам Кожара. Тож зараз справу намагаються спустити на гальмах. А родичам вбитого ніби пропонують гроші за відмову від претензій.

Поховали Старицького на третій день після загибелі, не проводячи додаткових експертиз тіла.

Хто такий Сергій Старицький? Він був співзасновником рекламного холдингу Atlantic Group ще у 1992 році. За інформацією ЗМІ під час виборів 2004 року вся зовнішня реклама, на той момент кандидата у президенти Віктора Януковича, проходила саме через рекламне агентство Старицького.



Також мав дружні стосунки з Валерієм Хорошковським. Приятелював зі студентських років і з Леонідом Кожарою – ексміністром закордонних справ в уряді Азарова. У 2005-2007 роках Старицький очолював правління телеканалу "Інтер".

У будинку Кожари зірвався слідчий експеримент

Слідчий експеримент правоохоронці мали провести 2 березня, однак він зірвався у зв'язку з відсутністю господарів у будинку, де відбулося вбивство. Господар будинку – Леонід Кожара – як заявила його дружина, потрапив до лікарні.

Валерій Кур розповів, що зрив експерименту міг відбутися із відома правоохоронних органів. Адже жодна дія чи протидія не робиться – особливо у такій ситуації – без поради своїх інсайдерів.

Я знаю, що там є професіонали. І серед експертів, і серед оперативників. Чому тільки зараз мав бути слідчий експеримент? Чому тільки зараз вживають заходів? Це ж було аж 21 лютого,

– наголосив він.

Й підкреслив, що саме тому бачить в цьому гру правоохоронних органів зокрема. Він пояснив: "Судячи з усього, йдуть певні розмови, "базари" їхньою мовою. Від суспільства намагаються чимшвидше позбавитися. Мовляв, все вляжеться, з'являться нові злочини і тоді все затихне. "Трішки полеж" (в лікарні – 24 канал), а потім все буде добре".

Денис Казанський зазначив, що напряму спілкувався зі своїми джерелами у правоохоронних органах і вони розповіли, як це було, коли приїхали до будинку.



Старицького знайшли мертвим у будинку колишнього міністра Кожари

"Сам пан Кожара був у цілком п'яному стані. Він не міг нормально, адекватно розмовляти. Цю версію, що нібито сталося самогубство, висунула дружина Кожари. Таким чином майже одразу стало зрозуміло, що ніякого суїциду не було. Але при цьому тіло Старицького знайшли зі вкладеним у руці пістолетом, з якого він був застрелений. Тобто стає зрозуміло, що його не тільки вбили, а ще й намагалися сфальсифікувати, інсценувати самогубство", – розповів журналіст.

Про можливий тиск з боку людей Януковича

Журналіст Єгор Чечеринда написав на своїй фейсбук-сторінці, що з батьками та родичами Старицького прагнуть домовитись невідомі особи. Вони пропонують мільйон доларів за те, щоб близькі офіційно відмовилися від будь-яких претензій до Кожари.

Друзі вбитого у будинку Леоніда Кожари Сергія Старицького розповідають, що на батьків та родину вбитого з різних боків... Опубліковано Єгором Чечериндою Четвер, 27 лютого 2020 р.

Він також додав, що екснардепка від "Партії регіонів" Тетяна Бахтеєва намагається вмовити медекспертів "не ламати долю" підозрюваному, адже "Сергія все одно вже не повернути".

Хто така Тетяна Бахтеєва? З липня 2006 по листопад 2014 року Тетяна Бахтеєва очолювала Комітет з питань охорони здоров'я. Також була членом "Партії регіонів". З 2014 стала членом "Опозиційного блоку". Тетяна Бахтеєва і Раїса Богатирьова перед цим очолювали відповідно комітет та міністерство охорони здоров'я.



У них була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі ліків. Раніше політолог Віктор Таран розповів 24 каналу, що чоловік Бахтеєвої був акціонером фірми "Стірол". У такий спосіб вони закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. При цьому якість таких ліків була дуже низькою.

Казанський заявив, що такі кримінальні справи в Україні зазвичай "вирішуються хабарями". Додав, що неприпустимо, аби родичів загиблого Старицького намагались "підкупити".

Все ж таки, ми правова держава. Тому не родичі мають контролювати (хід справи, – 24 канал). Вбили людину. Порушено закон і є за це відповідальність. Не важливо, яка позиція родичів. Хоча, насправді, їх думка не змінилась. Вони надалі вимагають, аби винних притягнули до відповідальності,

– пояснив Казанський.

Він підкреслив, що зараз триває дивне затягування справи. Правоохоронці стверджують, що проводять експертизи. "Однак, що можна проводити, якщо тіло вже поховане. Наскільки розумію, всі маніпуляції, які мали зробити, вже зробили", – сказав журналіст.

Що могло призвести до загибелі Старицького

Валерій Кур підкреслив, що в момент трагедії господар, його дружина та гість випивали. А, як правило, у стані алкогольного сп'яніння відбувається кардинальна зміна особистості. Також експерт наголосив, що не вірить у версію про самогубство.

Беремо необережність. Це коли випивші починаються бавитися тим, чим при здоровому глузді б не стали. Тож це могла бути необережна поведінка зі зброєю. Коли не знали, що пістолет заряджений,

– зазначив він.

"Можна розглядати варіант, що раптом з'явилася якась злість. Це цілком природно. Згадуючи щось – розмова, перепалка. І ось тут точно у людей "планка з'їжджає". Я цього не виключаю", – додав Кур.



Денис Казанський та Валерій Кур в ефірі програми "Після всього"

"Вони після розпиття, мабуть, у щось грали. Це могла бути гра зі зброєю. Думаю, йому не давали зброю, аби він нею погрався. Я впевнений, що вона була в них (господарів дому, – 24 канал). Вони демонстрували її", – зазначив експерт.

Денис Казанський наголосив, що могло відбутися що завгодно. А гадати зараз, як саме – невдячна справа.

У мене, наприклад, не лежить зброя на столі. Щоб зайшов гість, взяв її і застрелився. Всі розуміють, що це абсурд, так не могло бути. Очевидно, що цей пістолет десь зберігався. Його міг дістати тільки господар,

– переконаний журналіст.

Він додав: якщо Старицького застрелили би з власної зброї, можна було б моделювати певні варіанти розвитку подій. Та якщо людина прийшла в гості і її застрелили зі зброї, яка перебувала у тому домі, за це однозначно несуть відповідальність господарі.

Казанський наголосив, що пістолет, особливо коли люди випивають, мав би зберігатися в спеціальному місці. А останнє, що треба робити, коли є алкоголь – витягувати зброю і проводити з нею якісь маніпуляції.

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