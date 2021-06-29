Но единственное чего она добилась – на скупое заявление стран "Большой семерки" о том, что КНДР должна отказаться от ядерного оружия и возобновить диалог с Западом. И это все. Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора".

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Ким Чен Ын привлекает внимание

Журналист уверен, многие даже не слышали о последних заявлениях северокорейского лидера Ким Чен Ына и о том, что сейчас происходит в КНДР.

По его словам, многие эксперты заявляют, что США заняли выжидательную позицию, якобы КНДР на самом деле не несет большой угрозы, а потому проще ее игнорировать и ждать подходящего момента для диалога.

Проще говоря – Запад ждет пока Ким Чен Ын сам попросит диалога,

– объяснил Печий.

Голод в стране

Как напомнил журналист, еще в апреле 2021 года Ким Чен Ын намекал, что северокорейцам придется затянуть пояса, иначе страну ждет голод. Позже он давал еще несколько подобных сигналов, а в день встречи Байдена и Путина в Женеве уже открыто признал – КНДР больше не может обеспечивать своих граждан питанием, одеждой и жильем.

Внимание! По оценкам Института развития Кореи в 2021 году КНДР не будет хватать 1,35 миллиона тонн продовольствия. В то же время специалисты The Washington Post, сомневаются, что стране грозит полномасштабный голод.

"Поскольку Запад промолчал в ответ на такие заявления, Ким Чен Ын, видимо, рассержен полным игнором, вдруг заявил, что Северной Корее следует готовиться к новой конфронтации с Америкой", – добавил Печий.

В ответ снова лишь скупое заявление Белого дома – Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном. Однако, как подчеркнул журналист, у гордого диктатора голодной страны Ким Чен Ына не так уж много вариантов для дальнейшего диалога:

или он должен остановить голод в стране и выйти к столу переговоров с более или менее сильной позицией не просителя;

или провести очередные провокационные военные учения, чтобы напугать Запад.

"Но в нынешних реалиях, скорее первое исключает второе и наоборот", – подытожил Печий.

Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора":