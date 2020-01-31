Запорожские правоохранители обнаружили интернет-магазин, который занимался сбытом наркотиков

Мужчина сбывал наркотики путем "закладок" и почтовых отправлений. Правоохранители изъяли психотропных веществ и наркотиков на сумму свыше 10 миллионов гривен.

В Запорожье сотрудники полиции задержали местного жителя, 1997 года рождения, который получил посылку с психотропным веществом. По предварительным данным – PVP.

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Подозреваемый для сбыта наркотиков использовал интернет-магазин в Telegram-канале. Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины, во время которого изъяли:

3400 таблеток экстази МДМА, весом 1,7 килограмма;

200 граммов психотропного вещества PVP;

10 килограммов амфетамина;

около 10 килограммов шишек марихуаны;

электронные весы;

компьютеры;

мобильные телефоны.

Наркотики, которые изъяли у 22-летнего подозреваемого / фото: Нацполиция

Ориентировочная стоимость составляет около 10 миллионов 500 тысяч гривен. 22-летнего мужчину задержали. По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".