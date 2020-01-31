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      Запорожские правоохранители обнаружили интернет-магазин, который занимался сбытом наркотиков

      19 Читати новину українською
      В Запорожье задержали наркоторговца / zp.npu.gov.ua

      Мужчина сбывал наркотики путем "закладок" и почтовых отправлений. Правоохранители изъяли психотропных веществ и наркотиков на сумму свыше 10 миллионов гривен.

      В Запорожье сотрудники полиции задержали местного жителя, 1997 года рождения, который получил посылку с психотропным веществом. По предварительным данным – PVP.

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      Подозреваемый для сбыта наркотиков использовал интернет-магазин в Telegram-канале. Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины, во время которого изъяли:

      • 3400 таблеток экстази МДМА, весом 1,7 килограмма;
      • 200 граммов психотропного вещества PVP;
      • 10 килограммов амфетамина;
      • около 10 килограммов шишек марихуаны;
      • электронные весы;
      • компьютеры;
      • мобильные телефоны.

      Наркотики, которые изъяли у 22-летнего подозреваемого / фото: Нацполиция

      Ориентировочная стоимость составляет около 10 миллионов 500 тысяч гривен. 22-летнего мужчину задержали. По данному факту открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Наркотики Новости Запорожья
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