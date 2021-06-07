Полтавские полицейские рассказали, что конфликт возник во время застолья. Женщина ударила мужчину ножом в область сердца.
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Тело завернули в ковер
По утверждениям полиции, тело убитого знакомого женщина вместе со своим братом завернули в ковер и положили под жилым домом.
Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас обстоятельства устанавливают.
Что известно о погибшем
Местное издание "Кременчугская газета" отмечает, что 27-летний мужчина снимал комнату в общежитии. Он, вероятно, сирота.
Мужчина приехал с заработков из-за границы. В канун убийства он с соседкой распивал спиртные напитки, тогда и возникла ссора.