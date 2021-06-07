Полтавські поліцейські розповіли, що конфлікт між людьми виник під час застілля. Жінка вдарила чоловіка ножем в область серця.

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Тіло завернули у килим

За твердженнями поліції, тіло вбитого знайомого жінка разом зі своїм братом завернули у килим та поклали під житловим будинком.

Жінку затримали. Їй загрожує до 15 років в'язниці. Наразі обставини встановлюють.

Що відомо про загиблого

Місцеве видання "Кременчуцька газета" зазначає, що 27-річний чоловік винаймав кімнату у гуртожитку. Він, ймовірно, є сиротою.

Чоловік приїхав із заробітків з-за кордону. У переддень вбивства він із сусідкою розпивали спиртні напої, тоді й виникла сварка.

Зверніть увагу! У Києві чоловік здійснив замах на вбивство батька. Між ними виникла сварка, син схопив ніж і почав ним бити 67-річного чоловіка. У результаті його госпіталізували з кількома серйозними травмами.