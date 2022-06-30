По словам президента, такой шаг значительно сближает наше государство с Евросоюзом и значительно снижает потребность стран-членов ЕС в импорте российского газа. 24 канал передает детали речи Зеленского.

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Снабжение украинской электроэнергии – это вопрос безопасности всей Европы

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня, 30 июня, состоялся еще один важный шаг по сближению Украины и Европейского Союза – наше государство начало значительный экспорт электроэнергии в страны ЕС.

И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, импорт Европейским Союзом украинского электричества может заменить значительную часть российского газа, потребляемого европейцами. Фактически это вопрос не просто экспортной выручки для Украины, а вопрос безопасности всей Европы.

Хочу напомнить, что присоединение нашей страны к общей энергосистеме ЕС произошло уже после начала полномасштабной войны. Украина делает вещи, которые казались невозможными,

– добавил президент.

Энергетический "безвиз" и экспорт Украины электроэнергии в ЕС: коротко

Украина, несмотря на полномасштабную войну, в марте присоединилась к энергетической сети Европейского Союза. В ночь на 30 июня наше государство начало экспорт электроэнергии в страны Европы.

Ресурс сейчас транспортируют в Румынию, откуда украинское электричество попадает уже в другие государства-члены ЕС. По состоянию на сейчас объем поставки составляет 100 мегаватт.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что только за первый день экспорта ресурса, госпредприятие "Укрэнерго" заработало на поставках 10 миллионов гривен. При этом в целом наше государство способно экспортировать в Европу 2,5 гигаватта электроэнергии, что в год будет гарантировать украинскому бюджету около 70 миллиардов гривен поступлений.

Детальнее – вечернее обращение Владимира Зеленского от 30 июня: смотрите видео