За словами президента, такий крок значно зближує нашу державу з Євросоюзом та суттєво знижує потребу країн-членів ЄС в імпорті російського газу. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Постачання української електроенергії – це питання безпеки усієї Європи

Володимир Зеленський підкреслив, що сьогодні, 30 червня, відбувся ще один важливий крок на шляху зближення України та Європейського Союзу – наша держава почала значний експорт електроенергії у країни ЄС.

І це тільки перший етап. Ми готуємось нарощувати постачання,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, імпорт Європейським Союзом української електрики може замістити значну частину російського газу, який споживають європейці. Фактично, це питання не просто експортного виторгу для України, а питання безпеки усієї Європи.

Хочу нагадати, що приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку повномасштабної війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими,

– додав президент.

Енергетичний "безвіз" та експорт Україною електроенергії в ЄС: коротко

Україна, попри повномасштабну війну, у березні приєдналась до енергетичної мережі Європейського Союзу. У ніч проти 30 червня наша держава розпочала експорт електроенергії до країн Європи.

Ресурс наразі транспортують до Румунії, звідки українська електрика потрапляє вже до інших держав-членів ЄС. Станом на зараз обсяг постачання складає 100 мегаватів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що лише за перший день експорту ресурсу держпідприємство "Укренерго" заробило на поставках 10 мільйонів гривень. При цьому загалом наша держава здатна експортувати в Європу 2,5 гігавата електроенергії, що на рік гарантуватиме українському бюджету близько 70 мільярдів гривень надходжень.

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського від 30 червня: дивіться відео