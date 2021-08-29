Франсуаза де Соуза Оливейра получила наказание – 31 год лишения свободы. У женщины был роман с офицером военной полиции Серхио Гомешем.

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Полицейский признался, что убил посла по просьбе Оливейры. Его приговорили к 22 годам лишения свободы.

Ранее родственника Гомеша-Эдуардо Морейра Тедески Ди Мело, осудили за укрывательство тела. Однако впоследствии оправдали, хотя мужчина отсидел год в тюрьме.

Перед смертью планировал праздновать Рождество

С Оливейрой дипломат женился в 2004 году. Перед смертью мужчина приехал из столицы Бразилии в Нова-Игуасу. Он планировал провести Рождество с женой и ее родителями.

Женщина сначала сообщила в полицию об исчезновении. Она сказала, что Амиридис покинул помещение и поехал в непонятном направлении на арендованной машине.

Уже сгоревший автомобиль нашли под эстакадой с телом посла в багажнике. Следователи увидели пятна крови в квартире, где находились супруги. Правоохранители считают, что мужчину сначала убили, а потом сожгли в машине.

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Справка. Амиридис был консулом в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Он вернулся в Бразилию в качестве посла в 2016 году. Мужчине было 59 лет.