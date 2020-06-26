Жертве изнасилования в Кагарлыке до сих пор не провели медосмотр: ее паспорт забрал полицейский
Подозреваемый в изнасиловании и избиении полицейский из Кагарлыка Николай Кузив забрал у пострадавшей Нели Погребицкой паспорт и идентификационный код. До сих пор документов у женщины нет, и ей не могут провести надлежащий медицинский осмотр.
Большое интервью о событиях той ночи пострадавшая Неля Погребицкая дала изданию "Украинская правда". Женщина в частности рассказала, что надлежащей медицинской помощи ни сразу после случившегося, ни в течение месяца спустя, она не получила.
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Курточку через окно мою выкинул, а паспорт так и не отдал. Куда он мог деться – не знаю.
– Паспорт так и не отдал? – Нет.
– То есть у вас до сих пор нет паспорта? – Нет ни паспорта, ни кода.
Сейчас попасть в больницу, например, на МРТ, которое она хочет сделать, пострадавшая не может. Она жалуется на боль в голове, но не называет ее следствием пыток. Отмечает: головные боли тревожили ее и раньше.
Женщине не делали обследований
Пострадавшей Нели, история которой облетела СМИ месяц назад, не проводили надлежащего осмотра сразу после трагедии. Медики в Обухове, призналась женщина, не делали это, чтобы не иметь проблем.
– То есть, у вас не было осмотра? – Нет, не смотрели меня.
– А когда вам сделали осмотр? – Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего.
В конце концов, получается, что женщину так и не осматривали специалисты.
Главное об изнасиловании в Кагарлыке
- Утром 25 мая сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.
- Двоих полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Правоохранителей сразу же уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали. Впоследствии Кузива и Сулиму взяли под стражу без права внесения залога.
- Адвокаты потерпевшей отметили, что мать Нели еще 13 мая обращалась в полицию с заявлением, что ее дочери угрожал один из подозреваемых.