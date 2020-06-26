Подозреваемый в изнасиловании и избиении полицейский из Кагарлыка Николай Кузив забрал у пострадавшей Нели Погребицкой паспорт и идентификационный код. До сих пор документов у женщины нет, и ей не могут провести надлежащий медицинский осмотр.

Большое интервью о событиях той ночи пострадавшая Неля Погребицкая дала изданию "Украинская правда". Женщина в частности рассказала, что надлежащей медицинской помощи ни сразу после случившегося, ни в течение месяца спустя, она не получила.

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Курточку через окно мою выкинул, а паспорт так и не отдал. Куда он мог деться – не знаю.

– Паспорт так и не отдал? – Нет.

– То есть у вас до сих пор нет паспорта? – Нет ни паспорта, ни кода.

Сейчас попасть в больницу, например, на МРТ, которое она хочет сделать, пострадавшая не может. Она жалуется на боль в голове, но не называет ее следствием пыток. Отмечает: головные боли тревожили ее и раньше.

Женщине не делали обследований

Пострадавшей Нели, история которой облетела СМИ месяц назад, не проводили надлежащего осмотра сразу после трагедии. Медики в Обухове, призналась женщина, не делали это, чтобы не иметь проблем.

– То есть, у вас не было осмотра? – Нет, не смотрели меня.

– А когда вам сделали осмотр? – Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего.

В конце концов, получается, что женщину так и не осматривали специалисты.

Подчеркнем. Новые адвокаты Нели Елена Сотник и Татьяна Козаченко на брифинге рассказали, что бывший адвокат пострадавшей не вносил никаких ходатайств в суд в течение трех недель. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова предположила, что это делали специально для "затягивания дела".

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