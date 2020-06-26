Жертві зґвалтування у Кагарлику досі не провели медогляд: її паспорт забрав поліцейський
Підозрюваний у зґвалтуванні та побитті поліцейський із Кагарлика Микола Кузів забрав у постраждалої Нелі Погребицької паспорт та ідентифікаційний код. Досі документів у жінки немає, і їй не можуть провести належний медичний огляд.
Велике інтерв'ю про події тієї ночі постраждала Неля Погребицька дала виданню "Українська правда". Жінка зокрема розповіла, що належної медичної допомоги ні одразу по події, ні протягом місяця опісля, вона не отримала.
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Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не отдав. Де він міг дітись – не знаю.
– Паспорт так і не віддав? – Ні.
– Тобто у вас досі немає паспорта? – Нема ні паспорта, ні кода.
Зараз потрапити до лікарні, наприклад, на МРТ, яке вона хоче зробити, постраждала не може. Вона скаржиться на біль у голові, але не називає його наслідком катувань. Зазначає: головні болі тривожили її і раніше.
Жінці не робили обстежень
Постраждалій Нелі, історія якої облетіла ЗМІ місяць тому, не проводили належного огляду одразу після трагедії. Медики в Обухові, зізнілася жінка, не робили це, аби не мати проблем.
– Тобто, у вас не було огляду? – Ні, не дивились мене.
– А коли вам зробили огляд? – Я не ходила ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, бо немає ні документів, нічого.
Зрештою, виходить, що жінку так і не оглядали спеціалісти.
Головне про зґвалтування у Кагарлику
- Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту без права внесення застави.
- Адвокати потерпілої зазначили, що мати Нелі ще 13 травня зверталась до поліції із заявою, що її доньці погрожував один із підозрюваних.