Підозрюваний у зґвалтуванні та побитті поліцейський із Кагарлика Микола Кузів забрав у постраждалої Нелі Погребицької паспорт та ідентифікаційний код. Досі документів у жінки немає, і їй не можуть провести належний медичний огляд.

Велике інтерв'ю про події тієї ночі постраждала Неля Погребицька дала виданню "Українська правда". Жінка зокрема розповіла, що належної медичної допомоги ні одразу по події, ні протягом місяця опісля, вона не отримала.

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Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не отдав. Де він міг дітись – не знаю.

– Паспорт так і не віддав? – Ні.

– Тобто у вас досі немає паспорта? – Нема ні паспорта, ні кода.

Зараз потрапити до лікарні, наприклад, на МРТ, яке вона хоче зробити, постраждала не може. Вона скаржиться на біль у голові, але не називає його наслідком катувань. Зазначає: головні болі тривожили її і раніше.

Жінці не робили обстежень

Постраждалій Нелі, історія якої облетіла ЗМІ місяць тому, не проводили належного огляду одразу після трагедії. Медики в Обухові, зізнілася жінка, не робили це, аби не мати проблем.

– Тобто, у вас не було огляду? – Ні, не дивились мене.

– А коли вам зробили огляд? – Я не ходила ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, бо немає ні документів, нічого.

Зрештою, виходить, що жінку так і не оглядали спеціалісти.

Підкреслимо. Нові адвокатки Нелі Олена Сотник та Тетяна Козаченко на брифінгу розповіли, що колишній адвокат постраждалої не вносив жодних клопотань до суду протягом трьох тижнів. Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова припустила, що це робили спеціально для "затягування справи".

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