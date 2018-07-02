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Жесткий ультиматум от Денисовой относительно обмена пленными: детали

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Татьяне Москальковой позволят встретиться с задержанными россиянами только после того, как Людмилу Денисову впустят к украинским политзаключенным. Это уполномоченная Верховной Рады по правам человека озвучила сегодня во время встречи с послами ЕС.

Людмила Денисова две недели обивала пороги российских кабинетов, однако ни одного украинского узника так и не увидела. И это несмотря на предварительно телефонные договоренности Путина и Порошенко.

Читайте также: У Путина нет мотивов соглашаться на обмен политзаключенными, – эксперт

С Сенцовым уполномоченной не разрешили увидеться, потому что, мол, Денисова является гражданкой другой страны. А по законам РФ свидание иностранцев с гражданами России, в которые принудительно записали Сенцова, запрещены. Допуск к Сущенко суд то оказывал, то отменял без видимых причин.

Следовательно, сегодня украинский омбудсмен Людмила Денисова поставила вопрос ребром: если она снова не попадет в заключенным, ее коллега Татьяна Москалькова не сможет встретиться с задержанными в Украине россиянами.

Фамилии людей, которых Украина готова выменять на Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха и Евгения Панова – сегодня впервые обнародовала Ирина Геращенко, их 23.


Украинские политзаключенные

Россияне, которых Украина готова обменять на украинских политзаключенных

Они осуждены за подготовку террористических актов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе, а также за участие в военных действиях на Донбассе.

Я лично передавала в формате минской группы представителю РФ Грызлову обращение. Также мы передавали через другие каналы, в нормандском формате, с призывом разблокировать вопрос освобождения заложников,
– отметила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Среди них есть и кадровые военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации. В частности, Дениса Сидорова в Украине осудили за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны. А Виктора Агеева задержали в 2017 году в Луганской области. При себе он имел военный билет кадрового военнослужащего Вооруженных Сил России, не скрывал, что является действующим военнослужащим России.

Денис Сидоров

До сих пор в российских тюрьмах удерживают более 60 украинцев. Среди них более сорока человек есть на территории оккупированного Крыма.

А вот его таки удалось увидеть. Накануне украинский консул Диана Иванова смогла посетить кремлевского пленника, украинца Сергея Литвинова. Его сейчас незаконно удерживают в колонии под Магаданом.

Сергей Литвинов

По словам консула, пленник похудел на 17 килограммов. Она отмечает, что над украинцем издеваются в колонии. Так, его отправляют в штрафной изолятор, за то, что он не надел должную робу. И это при том, что спецодежду пленнику просто не выдали. Отметим, что Литвинова два года никто не видел, хотя дипломат неоднократно писала запросы на его посещении.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости России Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия заложники голодовка
Источник: 24 канал
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