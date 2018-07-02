Жорсткий ультиматум від Денісової щодо обміну полоненими: деталі

Тетяні Москальковій дозволять зустрітися з затриманими росіянами тільки після того, як Людмилу Денісову впустять до українських політв'язнів. Це уповноважена Верховної Ради з прав людини озвучила сьогодні під час зустрічі з послами ЄС.

Людмила Денісова два тижні оббивала пороги російських кабінетів, проте жодного українського в'язня так і не побачила. І це попри попередньо телефоні домовленості Путіна і Порошенка.

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З Сенцовим уповноваженій не дозволили побачитися, бо мовляв, Денісова є громадянкою іншої країни. А за законами РФ побачення іноземців із громадянами Росії, в які примусово записали Сенцова, заборонені. Допуск до Сущенка суд то надавав, то скасовував без видимих причин.

Відтак, сьогодні український омбудсмен Людмила Денісова поставила питання руба: якщо вона знову не потрапить до ув'язнених, її колега Тетяна Москалькова не зможе зустрітися із затриманими в Україні росіянами.

Прізвища людей, яких Україна готова виміняти на Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Павла Гриба, Володимира Балуха та Євгена Панова – сьогодні вперше оприлюднила Ірина Геращенко, їх 23.



Українські політв'язні



Росіяни, яких Україна готова обміняти на українських політв'язнів

Вони засуджені за підготовку терористичних актів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні та Тернополі, а також за участь у військових діях на Донбасі.

Я особисто передавала у форматі мінської групи представнику РФ Гризлову звернення. Також ми передавали через інші канали, в нормандському форматі, з закликом розблокувати питання звільнення заручників,

– зазначила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Серед них є і кадрові військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації. Зокрема, Дениса Сидорова в Україні засудили за планування, підготовку, розв’язання та ведення агресивної війни. А Віктора Агєєва затримали у 2017 році в Луганській області. При собі він мав військовий квиток кадрового військовослужбовця Збройних Сил Росії, не приховував, що є чинним військовослужбовцем Росії.



Денис Сидоров

Досі в російських тюрмах утримують понад 60 українців. Серед них понад сорок людей є на території окупованого Криму.

А от його таки вдалося побачити. Напередодні український консул Діана Іванова змогла відвідати кремлівського бранця, українця Сергія Литвинова. Його нині незаконно утримують у колонії під Магаданом.



Сергій Литвинов

За словами консула, бранець схуд на 17 кілограмів. Вона наголошує, що над українцем знущаються у колонії. Так, його відправляють до штрафного ізолятора, через те, що він не одягнув належну робу. І це при тому, що спецодяг бранцю просто не видали. Зазначимо, що Литвинова два роки ніхто не бачив, хоча дипломат неодноразово писала запити на його відвідування.