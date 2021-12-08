В последний раз ребят видели, когда они пошли гулять

18-летний Назар и 20-летний Ярослав не вернулись на ночь в общежитие. Тревогу забил их сосед по комнате.

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В последний раз ребят видели в обед на одной из улиц города. Они предупредили своего соседа, что идут гулять. Когда общежитие уже должно было закрываться, а Назара и Ярослава еще не было, друг начал звонить им. Однако те не отвечали.

Начал искать, звонил по телефону всем. С ребятами искали, ездили в город, по территории ходили. Такого не было, они постоянно берут трубку, а это вызов идет, а трубку никто не берет,

– рассказал сосед погибших.

Пропавших искали всю ночь. Студенты обзвонили все больницы, однако надеялись, что ребята просто "загуляли". Утром из окна кухни общежития друзья пропавших заметили их вещи – куртку, рюкзак, кошелек и телефон – лежавшие на берегу озера. После этого они позвонили в полицию и сообщили преподавателям.

В полиции рассматривают и самоубийство, и убийство

Водоем, возле которого лежали вещи ребят, технический. Ее используют на случай пожара. Глубина составляет 3 метра. Лед был проломлен в нескольких местах, поэтому следователи заподозрили, что студенты провалились.

Правоохранители рассматривают разные версии случившегося – от самоубийства до убийства. Предварительная причина гибели студентов – утопление. Кстати, друзья ребят отвергают версию о самоубийстве.

Не было никаких конфликтов, сами ребята не были конфликтными. Они бы туда не полезли,

– подчеркнул друг Назара и Ярослава.

Директор колледжа Николай Тимошенко также отрицает самоубийство: "Аккуратно сложенные курточки на берегу. Шагов 7 этим льдом, а потом обвал. Самоубийство я исключаю. Может, погоня какая-то была, может, кто-то преследовал".

Кстати, у одного из погибших из кармана исчезли паспорт, кошелек и водительское удостоверение.

Преподаватели же предположили, что студенты могли полезть на лед из-за экстремального селфи.

По данным экспертизы, ребята не были ни пьяны, ни под влиянием наркотиков. Всех, кто видел их вечером в воскресенье, просят сообщить по номеру 102.