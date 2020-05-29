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В Житомире врач требовал от раненого бойца взятку: его будут судить

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В Житомире врач взял взятку от раненого бойца: его будут судить
В Житомире майора медслужбы будут судить за взятку, полученную от раненого бойца / Фейсбук Прокуратуры Житомирской области

Врача военного госпиталя на Житомирщине подозревают в получении взятки от раненого военного в сумме тысячи долларов. Прокуратура области направила в суд обвинительный акт.

Медика разоблачили и задержали при получении взятки 1 февраля 2020 года, сообщили в фейсбуке прокуратуры Житомирской области.

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Дело о коррупции передали в суд

В Житомире будут судить майора медицинской службы, обвиняемого в вымогательстве и получении одной тысячи долларов взятки от раненого участника боевых действий,
– говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт утвердили и направили в Королевский райсуд Житомира.

Что известно о получении медиком взятки

  • По информации следствия, ординатор военного госпиталя требовал и получил от раненого во время боевых действий военного взятку.
  • По направлению для прохождения медкомиссии о назначении группы инвалидности недобросовестный врач просил тысячу долларов.
  • Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Коррупция Медицина Новости Житомира
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