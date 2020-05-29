В Житомире врач требовал от раненого бойца взятку: его будут судить

Врача военного госпиталя на Житомирщине подозревают в получении взятки от раненого военного в сумме тысячи долларов. Прокуратура области направила в суд обвинительный акт.

Медика разоблачили и задержали при получении взятки 1 февраля 2020 года, сообщили в фейсбуке прокуратуры Житомирской области.

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Дело о коррупции передали в суд

В Житомире будут судить майора медицинской службы, обвиняемого в вымогательстве и получении одной тысячи долларов взятки от раненого участника боевых действий,

– говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт утвердили и направили в Королевский райсуд Житомира.

Что известно о получении медиком взятки