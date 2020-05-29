В Житомире врач требовал от раненого бойца взятку: его будут судить
Врача военного госпиталя на Житомирщине подозревают в получении взятки от раненого военного в сумме тысячи долларов. Прокуратура области направила в суд обвинительный акт.
Медика разоблачили и задержали при получении взятки 1 февраля 2020 года, сообщили в фейсбуке прокуратуры Житомирской области.
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Дело о коррупции передали в суд
В Житомире будут судить майора медицинской службы, обвиняемого в вымогательстве и получении одной тысячи долларов взятки от раненого участника боевых действий,
– говорится в сообщении.
Сейчас обвинительный акт утвердили и направили в Королевский райсуд Житомира.
Что известно о получении медиком взятки
- По информации следствия, ординатор военного госпиталя требовал и получил от раненого во время боевых действий военного взятку.
- По направлению для прохождения медкомиссии о назначении группы инвалидности недобросовестный врач просил тысячу долларов.
- Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.