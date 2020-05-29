У Житомирі лікар вимагав від пораненого бійця хабар: його судитимуть

Лікаря військового шпиталю на Житомирщині підозрюють в отриманні хабаря від пораненого військового у сумі тисячі доларів. Прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт.

Медика викрили та затримали під час отримання хабаря 1 лютого 2020 року, повідомили у фейсбуці прокуратури Житомирщини.

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Справу про корупцію передали до суду

У Житомирі судитимуть майора медичної служби, обвинуваченого у вимаганні та одержанні однієї тисячі доларів хабаря від пораненого учасника бойових дій,

– йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт затвердили та скерували до Корольовського райсуду Житомира.

Що відомо про отримання медиком хабаря