Мародеров наказали традиционно

Парочку привязали к дереву, спустив штаны, и воспитывали всем селом. После этого злоумышленников передали правоохранительным органам.

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В одном из сел Коростенского района с поличным поймали мародеров. Мужчина и женщина обокрали дом, где недавно похоронили защитника Украины. Воспитывали мародеров всей деревней,

– говорится в сообщении районной администрации.

Там отметили, что сейчас для тех, кто остался без еды, одежды, лекарств, работают местные власти, волонтеры, их поддерживают неравнодушные люди. Поэтому, такие действия как мародерство должны быть не только осуждены, но и получат реальное наказание по законам военного времени.

В полиции Житомирской области уточнили, что происшествие имело место в ночь с 19 на 20 марта.

Что известно о наказании мародеров Украине

По статье 432 Уголовного кодекса, мародерство – это похищение вещей убитых или раненых на поле боя.

Однако в условиях войны под" мародерством " понимают кражи, совершенные не только на поле боя, но и на других территориях во время военного положения.

Именно такая позиция изложена в Законе Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство".

Во время войны Верховная Рада усилила ответственность за мародерство, разбой, ограбление и тому подобное.

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