Журналисты идентифицировали боевиков из группы Гиркина, которые расстреливали людей в Славянске
В 2014 году украинский Славянск стал первым городом, который боевики Игоря Гиркина захватили на Донбассе. Чем российские наемники здесь по-настоящему запомнились, так это расстрелами гражданских. Известно о по меньшей мере 6 казненных боевиками людях.
Журналісти "Радіо Свобода" провели власне розслідування й змогли ідентифікувати більшість учасників групи Гіркіна, які відправляли людей на розстріли.
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Ватажком бойовиків, звісно ж, був Ігор Гіркін – колишній (за його словами) співробітник російської ФСБ. Він неодноразово зізнавався, що щонайменше одну страту виконував особисто.
Ігор Гіркін буцімто не є кадровим російським офіцером, але з'являється в ролі командира ледь не всюди, куди ступає черевик російського військового – захоплення Криму, війна на Донбасі, війна в Чечні, Придністровський конфлікт.
Нині він чи не найбільш розшукуваний у світі військовий злочинець. Усе через його участь у збитті цивільного літака рейсу MH17, де Гіркін проходить одним з головних підозрюваних.
Хто ще причетний до цієї групи:
- Віктор Аносов, позивний "Нос" – має українське й російське громадянства, вважається наближеним до російського куратора початку війни на Донбасі Владислава Суркова. У Слов'янську був таким собі "головою військової поліції". Нині собі спокійно живе в Росії, має бізнес в окупованому Криму.
- В'ячеслав Апросимов, позивний "Балу" – теж має українське й російське громадянства. У Слов'янську був "військовим комендантом" і виконував роль "судді".
- Михайло Миколаїв, позивний "Сєдой" – має українське громадянство. У Слов'янську теж чимось на кшталт "судді". Досі є одним з ватажків бойовиків в окупованому Донецьку.
- Олександр Зюбанов, позивний "Зубр" – має громадянство Росії, а також, можливо, України. Журналісти підозрюють, що до війни він працював в Україні міліціонером й адвокатом. У Слов'янську був "адвокатом" жертв розстрілів.
- Сергій Трифонов, позивний "Трифон" – має українське й російське громадянства. Брав участь у захопленні аеропорта Сімферополя, яким командував Гіркін. Нині живе або на Донбасі, або в Криму. У Слов'янську був "прокурором".
- Павло Воловий, позивний "Бєшений" – має українське громадянство. Про нього мало інформації. Відомо, що він входив до "трибуналу" в Слов'янську.
- Сергій Здрилюк, позивний "Абвер" – має українське й російське громадянства. До війни працював в українських спецслужбах. Нині живе в Криму, де навіть балотувався до окупаційного "парламенту".
- Юрій Володимирович (прізвище невідоме), позивний "Адвокат" – ще один "прокурор" у Слов'янську. Підозрюють, що до війни працював в юридичній сфері в Донецьку.
- бойовик з позивним "Берія" (ім'я не встановлено) – до війни міг бути міліціонером у Волновасі Донецької області.
Кого стратили російські найманці:
- Олексій Пічко – 30-річний українець, цивільний. Стратили за буцімто крадіжку в сусіда двох сорочок і штанів.
- Дмитро Славов – 32-річний громадянин України, прибічник бойовиків. Його розстріляли за буцімто мародерство й те, що покинув бойові позиції.
- Микола Лук'янов – 25-річний громадянин України, прибічник бойовиків. Його розстріляли за буцімто мародерство й те, що покинув бойові позиції.
- Ще щонайменше троє людей.