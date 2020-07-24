У 2014 році український Слов'янськ став першим містом, яке бойовики Ігоря Гіркіна захопили на Донбасі. Чим російські найманці тут по-справжньому запам'яталися, так це розстрілами цивільних. Відомо про щонайменше 6 страчених бойовиками людей.

Журналісти "Радіо Свобода" провели власне розслідування й змогли ідентифікувати більшість учасників групи Гіркіна, які відправляли людей на розстріли.

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Ватажком бойовиків, звісно ж, був Ігор Гіркін – колишній (за його словами) співробітник російської ФСБ. Він неодноразово зізнавався, що щонайменше одну страту виконував особисто.

Ігор Гіркін буцімто не є кадровим російським офіцером, але з'являється в ролі командира ледь не всюди, куди ступає черевик російського військового – захоплення Криму, війна на Донбасі, війна в Чечні, Придністровський конфлікт.

Нині він чи не найбільш розшукуваний у світі військовий злочинець. Усе через його участь у збитті цивільного літака рейсу MH17, де Гіркін проходить одним з головних підозрюваних.

Хто ще причетний до цієї групи:

Віктор Аносов, позивний "Нос" – має українське й російське громадянства, вважається наближеним до російського куратора початку війни на Донбасі Владислава Суркова. У Слов'янську був таким собі "головою військової поліції". Нині собі спокійно живе в Росії, має бізнес в окупованому Криму.

– має українське й російське громадянства, вважається наближеним до російського куратора початку війни на Донбасі Владислава Суркова. У Слов'янську був таким собі "головою військової поліції". Нині собі спокійно живе в Росії, має бізнес в окупованому Криму. В'ячеслав Апросимов, позивний "Балу" – теж має українське й російське громадянства. У Слов'янську був "військовим комендантом" і виконував роль "судді".

– теж має українське й російське громадянства. У Слов'янську був "військовим комендантом" і виконував роль "судді". Михайло Миколаїв, позивний "Сєдой" – має українське громадянство. У Слов'янську теж чимось на кшталт "судді". Досі є одним з ватажків бойовиків в окупованому Донецьку.

– має українське громадянство. У Слов'янську теж чимось на кшталт "судді". Досі є одним з ватажків бойовиків в окупованому Донецьку. Олександр Зюбанов, позивний "Зубр" – має громадянство Росії, а також, можливо, України. Журналісти підозрюють, що до війни він працював в Україні міліціонером й адвокатом. У Слов'янську був "адвокатом" жертв розстрілів.

– має громадянство Росії, а також, можливо, України. Журналісти підозрюють, що до війни він працював в Україні міліціонером й адвокатом. У Слов'янську був "адвокатом" жертв розстрілів. Сергій Трифонов, позивний "Трифон" – має українське й російське громадянства. Брав участь у захопленні аеропорта Сімферополя, яким командував Гіркін. Нині живе або на Донбасі, або в Криму. У Слов'янську був "прокурором".

– має українське й російське громадянства. Брав участь у захопленні аеропорта Сімферополя, яким командував Гіркін. Нині живе або на Донбасі, або в Криму. У Слов'янську був "прокурором". Павло Воловий, позивний "Бєшений" – має українське громадянство. Про нього мало інформації. Відомо, що він входив до "трибуналу" в Слов'янську.

– має українське громадянство. Про нього мало інформації. Відомо, що він входив до "трибуналу" в Слов'янську. Сергій Здрилюк, позивний "Абвер" – має українське й російське громадянства. До війни працював в українських спецслужбах. Нині живе в Криму, де навіть балотувався до окупаційного "парламенту".

– має українське й російське громадянства. До війни працював в українських спецслужбах. Нині живе в Криму, де навіть балотувався до окупаційного "парламенту". Юрій Володимирович (прізвище невідоме), позивний "Адвокат" – ще один "прокурор" у Слов'янську. Підозрюють, що до війни працював в юридичній сфері в Донецьку.

– ще один "прокурор" у Слов'янську. Підозрюють, що до війни працював в юридичній сфері в Донецьку. бойовик з позивним "Берія" (ім'я не встановлено) – до війни міг бути міліціонером у Волновасі Донецької області.

Кого стратили російські найманці: