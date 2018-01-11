Румунський міністр подала у відставку через скандальну справу: резонансні деталі

Глава Міністерства внутрішніх справ Румунії Кармен Дан раптово подала у відставку та не має наміру скасовувати своє рішення.

Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр країни Міхай Тудосе, передає "Укрінформ".

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Очільник румунського уряду розповів, що єдиним, хто може бути проти такого кадрового рішення є один з лідерів чинної коаліції Лівіу Драгня. Однак навіть його ставлення до відставки Кармен Дан не змінять ситуацію.

Пані міністр заявила, що в понеділок подасть прохання про відставку, а я, зі свого боку, відповів, що відставку прийму. Думаю, якщо навіть Лівіу Драгня буде проти цього, вона все одно залишить посаду міністра,

– зазначив Міхай Тудосе.

Відомо, що причиною звільнення Кармен Дан є скандальна справа за участю працівника поліції Еуджена Стана. За інформацією ЗМІ, чоловік у ліфті залицявся до неповнолітніх дітей, цілував їх та торкався інтимних місць. Потерпілі одразу розповіли все батькам, які звернулись до поліції. На записах з камер спостереження правоохоронці впізнали колегу з Дорожної поліції. Відтак чоловіка заарештували на 29 днів.

Наразі педофіл зізнався у скоєному. Окрім цього, він заявив про зґвалтування неповнолітньої дівчинки, яке скоїв ще в 2012 році в Бухаресті. Резонансну справу розслідує Генеральна прокуратура Румунії.

Через скандал глава Бухареста Габріела Фіря звернулась до очільниці МВС з проханням звільнити керівника поліції, однак їй в цьому відмовили. Натомість Кармен Дан сама подала у відставку.