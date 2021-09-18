Так, поліцейський керував MAZDA. ДТП сталась близько 18:00 на вулиці Семена Палія, що в Суворовському районі.
До речі У ДТП на Київщині загинув поліцейський: фото з місця
Водій KIA, 1955 року народження, загинув.
Поліцейський рушив на "червоний"
Правоохоронець їхав поза службою. Він рушив на червоне світло світлофора. Чоловіка забрали до лікарні з травмою голови та грудної клітини. Тепер перевірять на наявність алкоголю в крові.
Справу передадуть до ДБР
Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Оскільки до ДТП причетний поліцейський, справу передадуть до Державного бюро розслідувань.
Останні ДТП за участю поліції
- У Київській області 8 вересня майор поліції влетів у вантажівку. Він зазнав сильних травм. Діагностували пробитий череп та зламаний хребет. Водій фури запевняв, що поліцеський був нетверезий. Однак це заперечили у правоохоронних органах.
- 5 вересня під Києвом водій Mercedes влетів у авто патрульних. У ЗМІ кажуть, що він заснув за кермом. У ДТП постраждали 2 дорослих та 1 дитина.
- Біля Одеси наприкінці серпня вантажівка в'їхала в службове авто патрульних. ЗМІ писали, що поліцейські тоді перевозили підозрюваного із СІЗО до суду. Травмувались старший сержант поліції, майор і капітан.