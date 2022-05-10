Зокрема, Садовий презентував проєкт майбутнього реабілітаційного центру, який планують збудувати у Львові. Метою проєкту є забезпечити можливістю отримати лікування тих, хто цього потребує.

Читайте також: Садовий закликав Європарламент долучитись до будівництва реабілітаційного центру у Львові

За словами міського голови, за 76 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України більше 2 мільйонів тимчасово переміщених осіб перейшло через Львів. Ще понад 200 тисяч людей зараз мешкають у Львові.

Влада Львівщини перебудувала для потреб біженців 500 муніципальних установ – школи, театри, бібліотека, спортивні зали.

Зокрема, Андрій Садовий згадав про будівництво тимчасових мобільних будинків. Вони дадуть можливість прихистити українців, які прибули до Львова у пошуках прихистку від бомбардувань та ракетних обстрілів. Він повідомив, що вже відкрили 2 модульних містечка і на черзі ще два таких.

Хоча і сам Львів неодноразово був обстріляний російськими ракетами, маємо вбитих та поранених цивільних, маємо збитки в критичній інфраструктурі міста. Зараз я знаходжусь в приміщенні нашої найбільшої міської лікарні, куди щойно привезли нових поранених зі сходу України. Загалом у Львові ми прийняли вже більше 1 000 поранених жінок, дітей та старших осіб,

– розповів Андрій Садовий.

Під час свого виступу на Бізнес-форумі ЄБРР-2022 міський голова Львова показав фотографію родини, з якою особисто спілкувався.

"Цей 11-літній хлопчик опікується своєю мамою, яка втратила ногу, і сестричкою, яка втратила дві ноги, під час російського ракетного удару по вокзалу в Краматорську Донецької області. Таких, як вони, сьогодні у Львові сотні", – наголосив Садовий.

За його словами, внаслідок війни десятки тисяч українців потребуватимуть протезування та різних типів реабілітації. Головною метою Львівської міської ради є вибудувати у Львові потужний реабілітаційний центр разом із Міністерством охорони здоров'я. Все робиться для того, аби допомогти громадянам України отримати право продовжувати жити повноцінним життям.

"Нам потрібно подбати, де вони будуть жити, лікуватись, працювати", – зауважив Андрій Садовий.

Зверніть увагу, що зараз в Марокко відбувається перший за 3 роки особистий форум Європейського банку реконструкції та розвитку під темою "Відповідь на виклики у турбулентному світі".

Тривалість форуму – з 10 по 12 травня.

Головна тема – війна Росії проти України і як ЄБРР може найкраще підтримати Україну та інші країни, які мають справу з напливом мільйонів біженців.

Вас це може зацікавити – Сі Цзіньпін наголосив на цілісності України: дивіться відео