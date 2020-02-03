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      Садовий прокоментував погрози журналістам-розслідувачам у Львові

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      Мер Львова Андрій Садовий / 24 канал

      У грудні 2019 року псевдоактивісти, які відомі участю в земельних аферах, почали погрожувати журналістам львівського видання Zahid.net Андрію Дрозді та Марті Когут. Редакція сайту направила звернення до правоохоронців із проханням притягнути винуватих до відповідальності.

      Мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу наголосив, що поважає і завжди підтримуватиме тих, хто не боїться говорити правду.

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      Політик зазначив: виглядає так, що впродовж 2016-2019 років поліція та прокуратура Львівської області були під впливом криміналітету. Зокрема правоохоронці часто використовували людей, які пройшли війну. 

      Їм говорили: "Мусиш йти. Пікетувати, тиснути". Натомість цим людям обласна влада видавала ділянки гектарами, потім вони їх продавали тим, кому треба. Тобто це були великі афери,
      – запевнив мер Львова.

      Й додав, що коли журналісти Zahid.net почали виходити на конкретних людей, у тих почалася паніка. Тоді ж і почалися акції залякування журналістів, хоча на той час не порушували ще жодних кримінальних справ. 

      Що відомо про погрози журналістам у Львові? Журналісти Андрій Дрозда та Марта Когут заявили про тиск та погрози через висвітлення діяльності членів організацій "Шквал", "Об'єднання добровольців", "Сокіл", "УСУ АТО", "Розвиток громади" у матеріалах, опублікованих на сайті Zaxid.net. 

      Протистояння між журналістами та "активістами" загострилося після розслідування видання про земельні схеми, за якими АТОвці з кількох організацій на пільгових умовах отримували землі біля Львова. А потім передавали їх іншим особам. Як з'ясували журналісти, деякі з них мали підроблені посвідчення учасників бойових дій. Пізніше ці ж групи осіб навіть штурмували Львівську міську раду та вимагали, аби там вплинули на видання – щоб видалили матеріали розслідування.

      "Лише зараз, коли у Львівській області є новий керівник поліції, починають порушувати кримінальні справи, викликати людей на допити, проводити слідчі дії. Тобто тільки зараз потрохи повертається верховенство права у правоохоронну систему Львівської області", – переконаний Садовий.

      Міський голова Львова відзначив, що дуже б хотів, аби Україна була правовою державою. Й підкреслив, що буде допомагати та підтримувати тих журналістів та громадських діячів, які мають сміливість говорити правду та йдуть вперед.

      До мого будинку деколи приходять пікетувати, до міської ради – це є моє життя і я знаю, на що йду. Але маю дуже велику повагу до журналістів-розслідувачів, які не бояться. Наше завдання: щоб вони далі йшли і не боялись робити свою добру справу,
      – зазначив політик.

      Також Садовий відповів на питання, чи можна пов'язувати історію з погрозами Дрозді та Когут із землею, яку було продано СТP (компанія, яка розробляє і будує високотехнологічні бізнес-парки в країнах Європи, – 24 канал). Зокрема, чи могло бути в інтересах тих, хто переслідував журналістів, аби ця земля не продавалася, або ж щоб проти Садового було відкрито справу.

      Довідка. САП оголосила Садовому підозру в справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом 21 листопада. 27 листопада Вищий антикорупційний суд обрав політку запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень. САП не заспокоїлися і вже 4 грудня в Апеляційному суді вимагали все ж підвищити розмір застави до 50 мільйонів. Апеляційний суд скасував повністю заставу і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. З того часу пройшло два місяці, жодних нових позовів від САП немає.

      "Десь воно все є пов'язаним. Бо дуже часто проти нас протестують, як правило, ті самі люди. Проти будь-яких ситуацій. Вони не знають, чого прийшли. На суді ви бачили: їх про це питають журналісти, а вони губляться", – додав львівський міський голова.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Андрій Садовий Справа Садового Журналісти
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