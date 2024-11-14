Підозрюваний намагався здійснити самогубство після того, як поліцейські Львівщини завершили обшук в його помешканні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про підозрюваного

За даними поліції, чоловік хотів вчинити самогубство із застосуванням зброї. Наразі він перебуває у лікарні, за його життя борються лікарі.

За фактом спроби скоєння самогубства відкрито службове розслідування.

Зауважимо, що 9 листопада у Печерському ТЦК Києва працівник намагався скоїти самогубство. Чоловік вистрілив собі в голову пістолетом, але вижив. За попередніми даними, він мав із собою передсмертну записку.

Потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок".

Наразі чоловік потребує реанімації та перебуває у медичному закладі у важкому стані.