Подозреваемый пытался совершить самоубийство после того, как полицейские Львовщины завершили обыск в его доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно о подозреваемом

По данным полиции, мужчина хотел совершить самоубийство с применением оружия. Сейчас он находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

По факту попытки совершения самоубийства открыто служебное расследование.

Заметим, что 9 ноября в Печерском ТЦК Киева работник пытался совершить самоубийство. Мужчина выстрелил себе в голову пистолетом, но выжил. По предварительным данным, он имел с собой предсмертную записку.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок".

Сейчас мужчина нуждается в реанимации и находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.