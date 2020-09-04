Слідчі СБУ заочно оголосили підозру у злочині російському священнику, який працює на проросійських бойовиків Донеччини. Він брав участь у допитах та тортурах полонених українців на Донбасі.

Священнослужитель був частиною мотострілецького полку "Восток" на тимчасово окупованій території. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Як священник почав працювати на бойовиків

Слідчі з'ясували, що священник служив в одному з православних храмів Донецька. У 2014 році він вступив до лав проросійського 11 мотострілецького полку "Восток". Спочатку був там військовим капеланом та полковим священником. Проте згодом його підвищили до помічника командира.

Слідство довело, що священник неодноразово брав участь у допитах українських полонених. Часто допити супроводжували тортури. Також він давав вказівки щодо ув'язнення українських захисників на окупованій Донеччині.

Бойовику повідомили про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Слідство триває.



Священник, який допитував та катував українських полонених / Фото СБУ