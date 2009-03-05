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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

СБУ проти "Нафтогазу"

15:39, 5 березня 2009 230

Ще один несподіваний візит СБУ.

Цього разу слідчі Служби безпеки України в супроводі бійців спецпідрозділу "Альфа" навідувались до дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Укртрансгазу". Компанія використовує сховища, де зберігається скандальний газ.Нагадаємо, мова йде про 6,3 млрд. кубометрів газу, які розмитнили на користь "Нафтогазу". СБУ стверджує, що він належить "РосУКренерго". Відтак порушила кримінальну справу.Втім візит слідчих був безрезультатним - їх зустріли народні депутати від БЮТ та юристи компанії. Опираючись на рішення Шевченківського райсуду, який призупинив розслідування кримінальної справи про незаконне привласнення транзитного газу, слідчим вказали на двері.Відчувши смак перемоги, "бютівці" вирішили піти і у СІЗО, де під вартою був митник Тарас Шепітько. Його, нагадаємо, затримали за участь у розмитненні транзитного газу. Менше години і скандальний фігурант газової справи - на волі.Для прем’єрки його звільнення було особливо принциповим. Каже, митник працював на благо країни.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "І коли оця напомажена істота з манікюром, педикюром і бріоліном на волоссі пан Хорошковський прямо з салону красоти вийшов на трибуну ВР, і спокійно доповідав, що він людину, яка виконувала свої службові обов’язки, кинув за грати, і що людина там другий день знаходиться в неможливих умовах, то він доповідав це з посмішкою, йому було смішно, весело".Відтак в момент, коли Тараса Шепітька звинувачують у незаконному розмитненні - Юлія Володимирівна вирішила підтримати його і нагородити почесними грамотами та відзнаками.Така поведінка прем’єра президентську канцелярію дивує. На Банковій взагалі вважають події навколо "Нафтогазу" та уряду вельми мутними. І пропонують не вдаватись в політику, а посприяти слідству.Олександр Шлапак (заступник глави Секретаріату Президента): "На моє переконання, не треба політизувати ні в якому разі цей процес, є смутна справа, достатньо складна, в якій треба розібратись правоохоронцям, чим вони намагаються займатися, якщо їм для цього потрібні документи, я б на місці тих, хто ці документи підписував, спокійно надав і всіляко допомагав слідству, для того щоб розібратися на чиїй стороні правда. На скільки мені відомо, на прохання СБУ та Генпрокуратури надати документи вони надані не були".Розібратись у ситуації довкола "Нафтогазу" надумали і депутати. Поки вирішили створити тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме газові непорозуміння. /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:UK;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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