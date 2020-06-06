Сенаторка з Мексики випадково оголила груди під час онлайн-конференції: фото 18+
Сенаторка Марта Люсія Мічер Камарена після урядової онлайн-конференції у Zoom забула вимкнути камеру і оголила груди. 66-річна жінка закликала не соромити жінок.
Після інциденту сенаторка зізналася, що випадково порушила правила поведінки, повідомляє NYP.
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Марта Мічер закликала не соромити жінок за оголення перед людьми онлайн.
Сенаторка під час відео-конференції / Фото NYP
За словами сенаторки, вона не відчуває страху ха інцидент.
Я жінка у віці 66 років, яка вигодувала чотирьох дітей, троє з яких сьогодні професіонали. Шановні люди, я відчуваю гордість за своє тіло,
– наголосила вона.
Сенаторка випадково оголила груди / Фото NYP