Сенаторка Марта Люсія Мічер Камарена після урядової онлайн-конференції у Zoom забула вимкнути камеру і оголила груди. 66-річна жінка закликала не соромити жінок.

Після інциденту сенаторка зізналася, що випадково порушила правила поведінки, повідомляє NYP.

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Марта Мічер закликала не соромити жінок за оголення перед людьми онлайн.



Сенаторка під час відео-конференції / Фото NYP

За словами сенаторки, вона не відчуває страху ха інцидент.

Я жінка у віці 66 років, яка вигодувала чотирьох дітей, троє з яких сьогодні професіонали. Шановні люди, я відчуваю гордість за своє тіло,

– наголосила вона.



Сенаторка випадково оголила груди / Фото NYP