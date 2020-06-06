Сенатор Марта Люсия Мичер Камарена после правительственной онлайн-конференции в Zoom забыла выключить камеру и обнажила грудь. 66-летняя женщина призвала не стыдить женщин.

После инцидента сенатор призналась, что случайно нарушила правила поведения, сообщает NYP.

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Марта Мичер призвала не стыдить женщин за обнажение перед людьми онлайн.



Сенатор во время видео-конференции / Фото NYP

По словам сенатора, она не испытывает страха за инцидент.

Я женщина в возрасте 66 лет, которая выкормила четверых детей, трое из которых сегодня профессионалы. Уважаемые люди, я чувствую гордость за свое тело,

– подчеркнула она.



Сенатор случайно обнажила грудь / Фото NYP