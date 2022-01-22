У МВС повідомили, що інформацію про підготовку злочину перевіряли на кількох експертних рівнях. Також дані про банду надійшли від Європолу.
Раніше Євросоюз об'єднав Сербію та Чорногорію у переговорах про членство
На чолі банди був чорногорець
Сербська поліція почала встановлювати особи членів злочинної організації. Як виявилось, на чолі банди був чорногорець Радоє Звіцер.
Він також є одним з лідерів клану Кавач. Цей клан займається контрабандою й торгівлею наркотиками.
Вбивство планували здійснити у лютому
За словами глави уряду Ани Брнабич, вбивство планували скоїти у перші два тижні лютого. Цей злочин розцінюють як найбільш реальну загрозу життю глави Сербії.
Наші спецслужби працюють над тим, щоб знайти тих, хто до цього був причетний,
– повідомила глава уряду.
Наразі заходи безпеки та охорону Вучича значно посилили. Сам глава держави запевняє, що у його роботі та планах нічого не зміниться.
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Що відомо про Александара Вучича:
- Александару Вучичу – 51 рік.
- Він – президент Сербії з 2017 року.
- До цього обіймав посади прем'єр-міністра, міністра інформації та міністра оборони.
- Очолює Сербську прогресивну партію.