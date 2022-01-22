В МВД сообщили, что информацию о подготовке преступления проверяли на нескольких экспертных уровнях. Также данные о банде поступили от Европола.

Ранее Евросоюз объединил Сербию и Черногорию в переговорах о членстве

Во главе банды был черногорец

Сербская полиция начала устанавливать личности членов преступной организации. Как оказалось, во главе банды был черногорец Радое Звицер.

Он также является одним из лидеров клана Кавач. Этот клан занимается контрабандой и торговлей наркотиками.

Убийство планировали совершить в феврале

По словам главы правительства Аны Брнабич, убийство планировали совершить в первые две недели февраля. Это преступление расценивают как наиболее реальную угрозу жизни главы Сербии.

Наши спецслужбы работают над тем, чтобы найти тех, кто к этому был причастен,

– сообщила глава правительства.

Сейчас меры безопасности и охрану Вучича значительно усилили. Сам глава государства уверяет, что в его работе и планах ничего не изменится.

Обратите внимание! Причиной для покушения на президента полиция считает то, что недавно Вучич объявил войну мафиозным структурам.

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Что известно об Александаре Вучиче: