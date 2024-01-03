Волонтер та засновник фонду Сергій Притула в ексклюзивному інтерв'ю поділився із 24 Каналом, чому його діти рідко з'являються на світлинах у його соцмережах. Він також зізнався, що має почуття провини. До слова, у нього троє дітей – син Дмитро від першого шлюбу, а також дві доньки – Соломія та Стефанія від другого.

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Фото із сином Дмитром волонтер оприлюднив лише один раз, адже той приїздив на випускний батька в Українському Католицькому Університеті. Також засновник фонду публікував один раз світлину із найменшою донькою Стефанією – під аукціон гурту "Калуш", відомого піснею Stefania. Усе, аби привернути увагу.

У мене є певне почуття провини. Я не можу тішитися публічно своїми дітьми. Тим, як вони ростуть, який у них успіх. Хоча я дуже хочу ними похвалитися, як і кожні батьки, бо вони золоті,

– зізнався Притула.

Засновник фонду розуміє те, що багато хто уже не може похвалитися подібним. Тож він боїться, що це може бути неповагою до цих людей.

Проблеми – "взагалі нічого"

Волонтер поділився, що не так часто бачиться зі своїми дітьми. Тож кожен раз, коли вони разом, дивиться, як малеча прогресує.

"Найменша вже так вибалакалася. У ній і в Солі дуже багато любові, такої щирої. Дмитрові стукнуло 15 років, у нього вже 180 сантиметрів росту і 44-й розмір ноги. І я такий дивлюсь, як життя проходить повз", – сказав Сергій Притула.

Засновник фонду зауважив, що через те, що тисячі українських дітей та батьків більше не зможуть обійнятися, його проблеми, що він рідко бачиться з дітьми – "взагалі нічого".

Сергій Притула: зізнання та заяви