Волонтер та засновник фонду Сергій Притула в ексклюзивному інтерв'ю поділився із 24 Каналом, чому його діти рідко з'являються на світлинах у його соцмережах. Він також зізнався, що має почуття провини. До слова, у нього троє дітей – син Дмитро від першого шлюбу, а також дві доньки – Соломія та Стефанія від другого.
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Фото із сином Дмитром волонтер оприлюднив лише один раз, адже той приїздив на випускний батька в Українському Католицькому Університеті. Також засновник фонду публікував один раз світлину із найменшою донькою Стефанією – під аукціон гурту "Калуш", відомого піснею Stefania. Усе, аби привернути увагу.
У мене є певне почуття провини. Я не можу тішитися публічно своїми дітьми. Тим, як вони ростуть, який у них успіх. Хоча я дуже хочу ними похвалитися, як і кожні батьки, бо вони золоті,
– зізнався Притула.
Засновник фонду розуміє те, що багато хто уже не може похвалитися подібним. Тож він боїться, що це може бути неповагою до цих людей.
Проблеми – "взагалі нічого"
Волонтер поділився, що не так часто бачиться зі своїми дітьми. Тож кожен раз, коли вони разом, дивиться, як малеча прогресує.
"Найменша вже так вибалакалася. У ній і в Солі дуже багато любові, такої щирої. Дмитрові стукнуло 15 років, у нього вже 180 сантиметрів росту і 44-й розмір ноги. І я такий дивлюсь, як життя проходить повз", – сказав Сергій Притула.
Засновник фонду зауважив, що через те, що тисячі українських дітей та батьків більше не зможуть обійнятися, його проблеми, що він рідко бачиться з дітьми – "взагалі нічого".
Сергій Притула: зізнання та заяви
- Засновник благодійного фонду відмовився на час повномасштабного вторгнення від дорогих покупок. Волонтер зізнався, що його насварила дружина та купила йому джинси. Також Притула купив собі два костюми, коли представляв Україну за кордоном. На інше – він суттєво не витрачається. З обов'язкового – їжа, паливо та комунальні послуги.
- Сергій Притула прокоментував законопроєкт щодо змін у мобілізації, який зареєстрували у Парламенті. Він звернув увагу зміни в українському суспільстві. Волонтер зазначив, що мобілізацією займаються люди, яких ніколи не мобілізують. Тому, мовляв, їм трохи легше провертати подібні речі.
- Притула заявив, що треба "клепати по губах та головах" тих людей, які весною 2023-го працювали над тим, аби між словами "контрнаступ" та "перемога" у головах українців з'явився знак дорівнює. Мовиться, зокрема, про людей на високих посадах.