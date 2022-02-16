Добова статистика вакцинації
Зокрема, першу дозу вакцини отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей. Також, за даними МОЗ, додаткову дозу отримали 542 людини, а бустерну дозу – 17 709 людей.
Актуально Коронавірус в Україні: за добу понад 31 тисяча хворих, показники госпіталізації значно зросли
Щеплення проводили 960 мобільних бригад з імунізації, 3279 пунктів щеплення та 423 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини.
Отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей.
Загалом проведено 31 251 871 щеплення.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,
- Coronavac – 4 981 201,
- AstraZeneca – 1 638 634,
- Moderna – 1 536 835,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу