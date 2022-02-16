Суточная статистика вакцинации
В частности, первую дозу вакцины получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек. Также, по данным Минздрава, дополнительную дозу получили 542 человека, а бустерную дозу – 17 709 человек.
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Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3 279 пунктов прививки и 423 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека.
Получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек.
Всего проведено 31 251 871 прививка.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,
- Coronavac – 4 981 201,
- AstraZeneca – 1 638 634,
- Moderna – 1 536 835,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала