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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Ще одна дитина постраждала від вибуху на Донеччині

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На Донеччині від вибуху постраждав хлопець
На Донеччині від вибуху постраждав хлопець / npu.gov.ua

У Волноваському районі Донецької області від вибуху постраждав 14-річний хлопець, який в момент інциденту перебував сам вдома.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

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Зазначається, що близько 13 години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що до медзакладу з різними травмами доправлено школяра.

Попередньо відомо, що першими звук вибуху почули сусіди, а далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги,
– йдеться у повідомленні.

Наразі, поліція з'ясовує усі обставини того, що сталося, а також походження вибуху.

Нагадаємо, це вже другий випадок травмування дитини на Донеччині за добу. Так, у місті Костянтинівка, що на Донеччині, підліток приніс вибухонебезпечний предмет додому, а коли спробував розібрати, один з них детонував у хлопця в руках

Теги: Новини України Вибух Новини Донецька Діти Зброя Поліція
Джерело: 24 Канал
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