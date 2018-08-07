Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні

Про те, що курляйтер збирається залишитись при "владі" у "денеерії", я писав, втім, після початку розмов про подовження терміну "повноважень" ватажка псевдореспубліки, у кулуарах Кремля та верхівки терористів почалися розбірки.

Рішення про те, що Захар просидить на троні п'ять років, не було прийняте, а потім і взагалі повстало питання щодо виживання самого ватажка бойовиків.

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Втім, як ми знаємо, принаймні на певний відрізок часу, Сурков та його кум всі ці нюанси врегулювали, хоча й кількість бажаючих змістити сепаратистенфюрера лише збільшилася – а хто ж не хоче нагрітися на мільярдному розпилі грошей російських пенсіонерів за рахунок вже давно не маленької та зовсім не переможної війни на чужій території?

Потоки контрабанди, вкрадена гуманітарка, торгівля людьми та тілами загиблих, а також найдешевша робоча сила на просторі СНД – всього цього на окупованих територіях більш ніж достатньо, щоб керівництво росіян, яке припало до годівниці, відчувало себе справжніми володарями світу. І це ще не беремо до уваги моральний аспект, адже попри чималу небезпеку перебування на троні у "ДНР" та "ЛНР", де, немов павуки у банці, перебувають відморожені вбивці, ватажки "республік" фактично посідають почесне місце у топ-10 терористів Європи (перші місця, безумовно, залишаються за Путіним та кремлівськими діячами). Мозок тих, у кого окрім "дідивоювали" та "можемо повторити" серед думок проскакує лише "пиляй" та "вбивай", дає змогу відчувати гордість за себе, як за вбивцю тисяч людей та ката мільйонів.

Саме через ці фактори курляйтерові віддавати владу на "виборах" зовсім небажано. Більше того, є можливість, що не всі російські ресурси працюватимуть на забезпечення йому перемоги. Хоча його й залишили на "посаді", чималу протидію здійснюють інші кремлівські, наприклад, віце-прем'єр Росії Дмитро Козак, який ну дуже хоче донести то свого керівництва інформацію про злочини Захарченка та його оточення, щоб самому присісти на більш серйозні потоки грошей з "ДНР" та "ЛНР". Саме через це, зміцнивши позиції всередині терористично-окупаційного осередку, Захарченко почав спускати донизу ідею відміни виборів. Хоча б ще на рік, а далі можна ще щось вигадати.

Ізюминкою пропозиції щодо відтермінування "виборів" є його аргументація. Терористи посилаються на законодавство ненависного їм Євросоюза, де повноваження влади сягають п'ять років, мовляв, треба, як у Європі. Звісно, при цьому також згадують Росію, Казахстан та інші держави.

Втім, якщо так звана "народна рада" (читайте – Захарченко та прибічники) недореспубліки прийме постанову про відміну "голосування", для жителів "ДНР" це означатиме лише продовження існування із курляйтером та його репресивною політикою, якщо, звісно, квазіутворення протримається ще рік чи більше, або якщо доживе сам царьок. Але ставити що на одне, що на друге, я б не став. Хтозна, які там "джмелі" літають.

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