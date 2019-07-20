Що перешкоджає іноземцям інвестувати в Україну

Чернівецька область за минулий рік залучила найменше серед областей України прямих іноземних інвестицій у місцеву економіку, їх величина складала близько 50 млн дол, що надто мало для прикордонного регіону.

У 2018 році була оприлюднена статистика щодо причин відмови іноземних інвесторів заходити в Україну. Гендиректор Dragon Capital, Томаш Фіала озвучив основні причини низької інвестиційної привабливості України.

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На першому місці типова для українців корупція та недовіра судовій системі. Корупція є найбільшою перешкодою та найголовнішою проблемою для іноземного інвестора у роботі в Україні, внутрішні інвестори звикли працювати у наших реаліях, проте їхніх фінансових ресурсів та технологій не достатньо для розвитку цілих регіонів.

Фінансова нестабільність національної валюти, постійні зміни в законодавстві та регулюючих документах, обмеження на валютні операції та рух капіталу, цькування бізнесу правоохоронними органами – ці фактори зупиняють іноземних інвесторів вкладати гроші та розвивати власний бізнес в Україні. Цю статистику збирають щороку серед іноземних інвесторів, аби визначити привабливість інвестиційного клімату тієї чи іншої країни.

На мою ж думку, виправити ситуацію можливо шляхом виділення місцевими органами влади та територіальними громадами земельних ділянок з проведеними комунікаціями, шляхом створення індустріальних парків та вільних економічних зон у регіоні, а реальні реформи у судовій та правоохоронній системі, лібералізація руху валюти мають допомогти збільшити потік іноземних інвестицій в економіку Україну.

Створення мережі індустріальних парків на Буковині

Основою для розвитку Чернівецького регіону мають стати якісні інвестиційні продукти, що розробляються відповідно з конкурентними перевагами регіону. Ці переваги включають такі фактори як логістика, доступ до землі чи інших природних ресурсів, наявність у регіоні висококваліфікованих інженерних кадрів. Крім цього, місцеві органи влади мають забезпечити якісний GR (лобізм) на всіх стадіях реалізації нових інвестиційних проектів (отримання дозволів на будівництво, електрофікацію та газофікацію проінвестованих територій, підключення їх до каналізації, водогону, тощо).

Тому моделювання майбутніх індустріальних парків Чернівецької області повинне визначати перспективи розвитку даного регіону, як потужного інноваційного утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність підприємств, визначить їх спеціалізацію, підвищить привабливість та допоможе у фінансуванні та розвитку інфраструктури Чернівецької області.

Першим кроком на шляху до створення мережі технологічних парків, потрібно у 2020 році визначити декілька ділянок у Чернівецькій області та разом з представниками Державної установи "UkraineInvest" та міжнародними експертами, оцінити інвестиційну привабливість цих ділянок, вартість підключення їх до систем електрофікації, водопостачання та газу, провести геологію та геодезію, зробити розгорнутий аналіз забезпеченості районів та ОТГ, де будуть обрані ділянки трудовими ресурсами. Лише з таким набором інструментів можна залучити міжнародних інвесторів та говорити про розвиток регіону.

Індустріальні парки у світі використовуються як механізм залучення та створення робочих місць у регіоні, або країні і є одним з головних інструментів у світовій боротьбі за інвестиційні ресурси. Відтак вибір громади, де буде плануватися індустріальний парк залежатиме від її конкурентоздатності, активності місцевих жителів та керівництва, у їх готовності зміни цільового призначення земельних ділянок, надання співфінансування для підведення комунікацій, здатності сформувати концепцію індустріального парку та зареєструвати його у Міністерстві економічного розвитку, а також спроможності громади по супроводженню інвесторів.

Наступним етапом є підключення самих комунікацій, облагородження територій індустріальних парків, надання податкових пільг для бізнесу після прийняття відповідних рішень муніципальною владою.

Варто зазначити, що у рамках реформи децентралізації територіальні громади будуть отримувати 100% місцевих податків (плата за землю, єдиний податок) та 60% податків на доходи фізичних осіб. Тобто мінімальні вкладення на початку, з часом гарантовано окупляться.

Крім цього, кошти для розвитку індустріальних парків можна залучати і з інших джерел, а саме: з державного бюджету, бюджету обласної громади, місцевої громади, коштів самих інвесторів, обленерго та облгазу та Європейських програм секторальної підтримки.

Перші кроки до створення індустріальних парків

Розвиток сонячної енергетики, здешевлення технологій виробництва сонячних панелей та будівництво електростанцій є перспективними кейсами для будівництва індустріальних парків, залучення внутрішнього, або зовнішнього інвестора. Це можливо за умови створення комфортного середовища для інвестиційної діяльності та прозорих правил гри для всіх учасників.

І це не далеке майбутнє, у Рукшині Хотинського району місцева влада при співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) робить перші кроки до залучення інвесторів та будівництва сонячної електростанції.

Також у селі Звенячин Заставнівського району планують побудувати сонячну електростанцію з потужністю у 4 Мвт. Крім цього, у кожному регіоні зараз працюють Агенції регіонального розвитку, які надають послуги з комплексного супроводження інвестиційних проектів. Також у місцях, де у майбутньому будуть будуватися індустріальні парки, мають бути розроблені програми дуальної освіти, що передбачають освіту без відриву від виробництва. Це дозволить інвесторам значно пришвидшити адаптацію співробітників та збільшити конкуренцію на ринку робочої сили.

Автор: Василь Зазуляк

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