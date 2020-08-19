Сьогодні Яблучний Спас, він за традицією відкриває сезон яблук. Для більшості з нас яблука основний фруктовий компонент харчування впродовж осінньо-зимових місяців. Що важливо знати про цей фрукт?

Ми цінуємо їх за багатство смаків, ароматів і доступність. Багато лікарів заохочують регулярно вживати два яблука в день – вранці для краси, ввечері для здоров'я.

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Про ористь та шкоду яблук

Страви з яблук покращують роботу травної системи, допомагають при запорах, завдяки харчовим волокнам яблук підтримується стан мікрофлори. Завдяки низькій калорійності (всього 47–52 ккал на 100 г), наявності високого вмісту клітковини – "мітли" організму і детоксикантів – пектинів, органічних кислот, яблука допомагають стати стрункішими і красивішими.

Цікавий факт – в яблуках практично не буває токсичних металів.

Проте користь яблук, дещо переоцінюють. Щодо вітамінів, то яблука містять їх мало. Наприклад, аскорбінової кислоти у 100 г – 4,6–10 мг, в залежності від сорту і терміну зберігання, тоді як у цитрусових до 60 мг, при добовій потребі – 80–100 мг.

Тим, хто захоче з їх допомогою поповнити добову норму вітаміну С, доведеться спожити 1 – 1,5 кілограма яблук. Емаль зубів та кишечник за це вам спасибі не скажуть. Яблука також не лідери по вмісту каротину, фолієвої кислоти та інших вітамінів. Тому, щоб забезпечити необхідну їх кількість потрібно їсти не тільки яблука, але і всі інші групи продуктів – злаки, крупи, м'ясо, рибу, молочку та ін.

Як краще їсти яблука?

Помилково вважати, що яблука багаті залізом. Вони не стануть основою харчування при низькому гемоглобіні Порівняємо: 100 грамів яблук містять до 0,12 мг заліза, а така ж кількість персиків чи бананів – до 0,3 мг, в буряку та в гарбузі по 0,8 мг, а в броколі – 0,7 мг заліза при добової потребі дорослої людини в 12–17 мг.

Окрім цього з рослинної їжі залізо засвоюється набагато гірше (всього 3-5 %), тоді як з тваринної на 25-35 %.

Яблука також можуть активізувати вироблення шлункового соку, підвищувати кислотність і збільшувати апетит. Тому нічого дивного, коли після одної великої антонівки вам раптом захочеться ще чогось – бутерброду, картоплі чи м'яса. У кого підвищена кислотність – краще використовувати запечені яблука, щоб уникати проблем з шлунком.

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Але не дивлячись на те, що яблука далеко не "супер-фуд", все ж таки цілющих властивостей у них багато. Вони давно і широко використовуються у здоровому харчуванні. Тому включайте їх в свій раціон. Зараз вони вже дозріли та мають найбільшу кількість корисних речовин. З початком сезону яблук!