Завдяки оперативним діям працівників школи та лікарів дитину реанімували та оперативно доставили в обласну лікарню.

Дізнайтеся більше У школі пережив клінічну смерть: у Запоріжжі медики борються за життя підлітка

ОДА розслідуватиме зупинку серця у школярів

Місцева влада зазначила, вже другий подібний випадок у цій школі.

Запорізька ОДА негайно взяла ситуацію під особистий контроль та створила спеціальну робочу групу з розслідування загадкової дитячої недуги,

– йдеться у повідомленні.

Проблему всебічно вивчатимуть медики, правоохоронці, освітяни та представники влади.

У Запоріжжі в учня на уроці зупинилося серце: що відомо

В одній зі шкіл Запоріжжя під час уроку 3 вересня 14-річному підлітку стало погано – у нього зупинилося серце. Наразі він перебуває у реанімації у дуже важкому стані.

"Суспільне Запоріжжя" пише, що подія сталася у запорізькій гімназії №8 на уроці історії. Коли учень сказав, що йому погано, вчителька відправила його до лікаря. Він піднявся та почав падати. Далі підліток перестав реагувати на зовнішній світ, однак медсестра гімназії дала йому нашатир – реакція відновилася. Опісля у хлопця зник пульс, який до приїзду швидкої вдалося відновити.

Важливо! В одній з запорізьких лікарень 26 серпня пішов з життя 12-річний Тимофій Дегальцев. Медики боролися за життя хлопчика, однак не змогли його врятувати.